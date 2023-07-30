Главные новости за выходные 29–30 июля

Российские военные пресекли атаку украинскими беспилотниками по Москве, заявило Минобороны РФ. Ведомство объяснило повреждения двух башен «Москва-Сити» тем, что два беспилотника потеряли управление после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовским районом Московской области.

В результате ливней со шквальным ветром и грозой в регионах Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76 человек. Число погибших из-за обрушения деревьев на месте палаточного лагеря в Марий Эл выросло до восьми, ранее сообщалось о семи. Непогода также затронула Татарстан, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова об арестах «сомневающейся части общества». Господин Путин считает, что должно быть «определенное отношение» к людям, которые «наносят ущерб» России внутри страны. По его мнению, чтобы добиваться успехов в боевых действия, «нужно соблюдать определенные правила».

Власти Ростовской области сообщили, что число пострадавших при ракетном ударе в Таганроге увеличилось до 22. 28 июля по Таганрогу и Азову ВСУ нанесли удар из зенитного ракетного комплекса С-200. По данным Минобороны, обе ракеты сбили, но боевая часть одной из них с 37 тыс. поражающих элементов упала и взорвалась в центре Таганрога.

Саудовская Аравия намерена провести в переговоры по Украине. На встречу, которую предполагается провести в Джидде 5 и 6 августа, приглашены 30 стран, включая Украину, Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, пишет газета The Wall Street Journal. Представители России на встречу не приглашены.

Международная федерация фехтования изменит правила рукопожатий после поединков, сообщила итальянская газета La Repubblica. Решение принимается на фоне отказа украинки Ольги Харлан пожать руку российской сопернице Анне Смирновой по итогам поединка. Это могло стать основанием для дисквалификации.

Папа римский Франциск после воскресной проповеди обратился к властям России с призывом возобновить действие соглашения о вывозе зерна c Украины. «Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы возобновить черноморскую инициативу и безопасно перевозить зерно»,— сказал понтифик.

Российские военные пресекли атаку 25-ю беспилотниками по объектам в Крыму, сообщило Минобороны РФ. 16 БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, 9 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Никто не пострадал, разрушений нет.

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложили арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend. Как сообщает «Чешское телевидение», тем самым в действие ввели санкции государства в отношении бизнесмена.

Суд в Москве арестовал уличного художника из Волгограда Филиппа Козлова, который рисует стрит-арт под псевдонимом Philippenzo. Художник нарисовал работы со словами «Изроссилование» и «Цинк наш». По словам адвоката, художника арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Задержали Филиппа Козлова в аэропорту после возвращения из Грузии.