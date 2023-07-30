Число пострадавших от ракетного удара в Таганроге выросло до 22

Власти Ростовской области сообщили, что число пострадавших при ракетном ударе в Таганроге увеличилось до 22. Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Обновленную статистику по пострадавшим опубликовал глава администрации Ростовской области Андрей Фатеев.

«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок, который обратился на следующей день. В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов — средней степени тяжести»,— сообщил Андрей Фатеев. Ребенок получил незначительные травмы, упав с велосипеда.

Девять человек подали заявления на выплаты пособия при утрате здоровья в результате ЧС, еще 18 граждан — заявления на единовременную выплату материальной помощи и из-за утраты имущества первой необходимости.

28 июля по Таганрогу и Азову был нанесен удар зенитными ракетами комплексов С-200. По данным Минобороны, обе ракеты сбили, но боевая часть одной из них с 37 тыс. поражающих элементов упала и взорвалась в центре Таганрога.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Анастасия Ларина