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Коммерсантъ FM
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Власти Чехии арестовали пятизвездный отель Владимира Евтушенкова

Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложили арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend. Как сообщает «Чешское телевидение», тем самым в действие ввели санкции государства в отношении бизнесмена.

Владимир Евтушенков

Владимир Евтушенков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Евтушенков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Чешского телевидения», стоимость отеля Владимира Евтушенкова оценивается в 100 млн крон — $4,6 млн. Как передает телеканал, сейчас отель работает в ограниченном режиме: размещают клиентов, оплативших номер до 29 июня. В тот день Чехия внесла Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список.

Комплекс из пяти вилл Savoy Westend был построен в 1997 году. В материале Seznam Zprvy от 29 июня говорится, что господин Евтушенков владеет отелем через компанию Lunisoft. По данным издания, бизнесмен также владеет соседней виллой Shakespeare через компанию Sarlen.

Владимир Евтушенков — основатель и совладелец АФК «Система». В рейтинге российских миллиардеров Forbes он занимает 51-е место, его состояние оценивается в $1,7 млрд. Власти Чехии обосновали введение санкций в отношении бизнесмена причастностью «Открытия» к производству БПЛА и разработке ПО для оборонной промышленности. После начала специальной военной операции он также попал в санкционный список Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Украины.

Лусине Баласян

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