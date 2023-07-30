ТАСС: Подмосковье было атаковано беспилотниками

Средства противовоздушной обороны работали в Московской области, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Утверждается, что атака беспилотниками была отбита. В Москве произошел взрыв в 50-этажном здании.

ПВО отразила атаку на западе Подмосковья. Источник агентства рассказал, что при атаке использовались два беспилотника самолетного типа.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица была атакована беспилотниками. По его словам, «незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях» «Москва-Сити». Никто не пострадал.