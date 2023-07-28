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Коммерсантъ FM
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ЕС пригрозил мятежникам в Нигере приостановкой финансовой помощи

Евросоюз (ЕС) призвал обеспечить безопасность и свободу передвижения президента Нигера Мохамеда Базума. Ранее в Нигере произошел мятеж, президент был задержан своей охраной.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленное приостановление любой бюджетной поддержки»,— говорится в сообщении Европейского совета. ЕС призвал придерживаться соблюдения верховенства закона, прав человека и международного гуманитарного права в Нигере.

27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Военных, устроивших мятеж, поддержало командование армии. Лидером сместивших президента Нигера военных назван армейский генерал Абдурахаман Тчиани.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Мария Федотова

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