Владимир Тарасенко перешел границу

Один из самых известных российских хоккеистов Владимир Тарасенко во второй раз за полгода поменял команду. Попав на финише прошлого регулярного чемпионата НХЛ из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс», которому помощь форварда не помогла конвертировать высочайший потенциал в хороший результат в Кубке Стэнли, Тарасенко в статусе свободного агента перешел в «Оттава Сенаторс». Этот клуб давно не пробивался в play-off, но на самом деле его состав отнюдь не так слаб, чтобы считать команду безнадежным аутсайдером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Оттаве» надеются, что Владимир Тарасенко (№91) поможет команде выйти наконец в play-off чемпионата НХЛ

Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters В «Оттаве» надеются, что Владимир Тарасенко (№91) поможет команде выйти наконец в play-off чемпионата НХЛ

Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters

«Оттава» объявила о том, что заключила контракт с 31-летним форвардом Владимиром Тарасенко. Соглашение рассчитано на один год, а его стоимость — $5 млн. Это на $2,5 млн меньше, чем Тарасенко получил по своему предыдущему контракту в прошлом сезоне.

Российский хоккеист играл в течение него в двух клубах. Первым был «Сент-Луис». За него Тарасенко выступал с момента своего дебюта в НХЛ 11 лет назад и в нем превратился в звезду. Форвард внес большой вклад в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли в 2019 году, а в 2022-м, пережив до этого несколько травм, завершил регулярное первенство с великолепной статистикой, набрав 82 очка в 75 матчах.

В минувшем чемпионате результативность россиянина серьезно снизилась (50 баллов в 69 играх), но он в любом случае остался достаточно востребованным игроком, чтобы попасть в поле зрения «Нью-Йорк Рейнджерс».

Эта команда, собрав довольно яркий состав, решила ради прорыва в play-off во что бы то ни стало еще усилить его перед финишем чемпионата. Тарасенко она выменяла у «Сент-Луиса» в феврале.

Однако агрессивная кадровая стратегия «Рейнджерс» не помогла. В Кубке Стэнли ньюйоркцы потерпели сокрушительный провал, уступив уже в стартовом раунде «Нью-Джерси Девилс», а в том, что с Владимиром Тарасенко и еще некоторыми хоккеистами им в межсезонье придется расстаться, мало кто сомневался. У «Рейнджерс» практически не осталось места под потолком зарплат, а его требовалось срочно освободить ради продления договоров c некоторыми молодыми игроками.

Зато такое свободное место было у «Оттавы», которая только что отпустила в «Детройт Ред Уингс» входившего в группу ведущих форвардов Алекса Дебринкэта. И этот клуб выглядит для Владимира Тарасенко неплохим вариантом продолжения карьеры.

Формально «Оттава» — безусловный неудачник. Она с 2017 года не пробивалась в play-off. Но в действительности приклеивать такой неприятный ярлык надо с большой осторожностью.

В минувшем регулярном чемпионате «Оттава» выглядела не так уж плохо. По его итогам она, например, всего на шесть очков отстала от играющей в той же Восточной конференции «Флорида Пантерс», которая потом дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв в нем «Вегас Голден Найтс».

В заявке «Оттавы» есть целая группа высоко котирующихся хоккеистов. Это, допустим, защитники Тома Шабо и Артем Зуб, соотечественник Тарасенко. Но особенно выделяется линия нападения. В ней много хоккеистов, которые отличаются хорошей продуктивностью. Это и вошедший в предыдущем чемпионате в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ Тим Штюцле, и немного отставшие от него Брейди Ткачак с Клодом Жиру, и Дрейк Батерсон с Шейном Пинто, и пропустивший почти целиком сезон из-за травмы Джош Норрис, и выменянный у «Детройта» на Дебринкэта Доминик Кубалик. Значительная часть из них находится в том возрасте, когда еще можно рассчитывать на существенный прогресс.

Это, допустим, касается игры в равных составах. Именно она была ахиллесовой пятой научившейся эффективно использовать численное преимущество «Оттавы» в прошедшем чемпионате. По числу голов, забитых в среднем за игру, то есть за 60 минут, в таких ситуациях, она очутилась лишь на 24-й, то есть девятой с конца, позиции в лиге. В «Оттаве», конечно, ждут, что Тарасенко с его громадным опытом добавит команде убедительности в этом смысле.

Арнольд Кабанов