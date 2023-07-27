Томск получил фаворита из Омска

На кресло мэра Томска, которое уже почти три года в статусе исполняющего обязанности занимает Михаил Ратнер, появился новый претендент. Заявление об участии в конкурсе на эту должность подал действующий вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Губернатор Томской области Владимир Мазур, по его словам, сам «нашел» этого кандидата и уверен, что омский чиновник, не связанный в Томске какими-то интригами или обязательствами, сможет решить проблемы города. Однако для начала господину Махине надо заручиться поддержкой гордумы. Это может оказаться непростым делом из-за отсутствия единства в депутатском корпусе: предыдущий конкурс, где фаворитом был господин Ратнер, провалился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня претендует на кресло мэра Томска

Фото: omskgorsovet.ru Заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня претендует на кресло мэра Томска

Фото: omskgorsovet.ru

Заявление об участии в повторном конкурсе на пост мэра Томска вице-мэр Омска Дмитрий Махиня подал 26 июля. Он стал первым кандидатом, cдавшим документы в соответствующую комиссию. Их прием продлится до 10 августа, а сам конкурс назначен на 22 августа.

Омский чиновник фактически является главным претендентом на должность, дал понять томский губернатор Владимир Мазур. В своем Telegram-канале он прямо заявил о поддержке господина Махини.

«Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей,— написал глава региона.— Я нашел человека, который к этому готов. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами».

Губернатор добавил, что Томск находится на «достаточно хороших позициях» в различных рейтингах, поэтому задача нового мэра состоит в том, чтобы «укреплять и правильно расставлять акценты». Сам Дмитрий Махиня в эфире телеканала «Томское время» заявил, что считает своей задачей формирование сильной управленческой команды, наведение порядка в сфере городского хозяйства, привлечение инвестиций и переосмысление стратегии развития Томска.

Весной этого года в ходе первого конкурса Владимир Мазур публично не поддерживал ни одного из кандидатов на пост градоначальника. Как сообщал «Ъ», тогда отбор комиссии прошли и. о. мэра Михаил Ратнер и депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев. Но избрать нового главу города на сессии гордумы 11 апреля не удалось: оба финалиста добровольно снялись с голосования.

40-летний уроженец Казахстана Дмитрий Махиня до сих пор не имел отношения к Томску. В 2005–2006 годах, в начале своего трудового пути, он работал помощником прокурора Знаменского района Омской области. В 2006-м перешел в министерство имущественных отношений региона, где дослужился до должности руководителя департамента. В 2019 году Оксана Фадеева, занимавшая тогда пост мэра Омска, назначила господина Махиню своим заместителем — директором департамента имущественных отношений. Ранее в постсоветской истории Томска все его мэры либо родились в этом городе, либо долго в нем проживали.

«Знаю его как настоящего профессионала, ответственного, трудолюбивого и неравнодушного человека. Уверен, что он, получив доверие томичей, приложит все усилия, чтобы достойно проявить себя на новом посту»,— прокомментировал решение своего подчиненного мэр Омска Сергей Шелест. Как уточнила пресс-служба омской горадминистрации, Дмитрий Махиня сейчас находится в краткосрочном отпуске.

Для того чтобы занять пост мэра Томска, кандидату, отобранному конкурсной комиссией, необходимо заручиться поддержкой как минимум 25 депутатов городской думы (две трети от списочного состава).

Владимир Мазур является секретарем регионального отделения «Единой России», но эта партия располагает в гордуме лишь десятью мандатами. По мнению политолога Сергея Шпагина, пока трудно прогнозировать, удастся ли Дмитрию Махине набрать нужное большинство голосов. «Это будет непросто, учитывая, как работает по согласованию таких вопросов администрация области»,— согласен с экспертом вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров. Еще несколько депутатов предпочли не отвечать на вопрос «Ъ» о перспективах кандидата из Омска.

Валерий Лавский, Новосибирск