Судья МУС Айтала появился в базе розыска МВД России

Судья Международного уголовного суда (МУС) Розарио Сальваторе Айтала, ответственный за выдачу ордера на арест президента Владимира Путина, появился в базе розыска МВД РФ. Его обвиняют в незаконном заключении под стражу и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ).

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Как говорится в листовке управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве, господин Айтала скрылся от органов следствия. Корреспондент «Ъ» обнаружил ориентировку на судью МУС среди примерно десятка фотографий на стенде «Внимание розыск!» у ОВД по району Свиблово. Рядом с фотографией господина Айталы висит ориентировка на журналиста Андрея Караулова, который проходит по делу о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Розарио Сальваторе Айтале, а также прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду. Они ответственны за выдачу в марте ордеров на арест господина Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой. В МУС выдачу ордеров обосновали «незаконным вывозом детей с Украины в Россию».

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Мария Федотова