Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Работать и работать»

Воронежский «Факел» уступил «Сочи» в первом туре Кубка России — 1:3

Воронежский ФК «Факел» потерпел поражение в самом начале пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева на Центральном стадионе профсоюзов уступили гостям из «Сочи» — 1:3. Главный тренер объяснил это «собственными ошибками», допущенными его игроками.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 15

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Факел» выставил на Кубок игроков, которые обычно остаются в запасе или выходят на поле на замены. Так, с первых минут вышли возрастные защитники Федор Кудряшов и Сергей Брызгалов, блиставший лишь в ФНЛ нападающий Максим Максимов, фактические новички клуба Александр Долгов и Никита Моцпан, а также опытный полузащитник Владислав Мастерной.

Команды довольно быстро устроили обмен голами под нескончаемые песни местных болельщиков (на трибунах собрались 13507 зрителей), раскаты грома и сильный дождь. Гости открыли счет на 21-й минуте после аккуратной передачи с правого фланга в штрафную площадь хозяев, где в полном одиночестве находился нападающий сочинцев Мигел Сильвейра. Он эффектно выпрыгнул и неотразимо пробил головой в правый от вратаря угол. Через семь минут воронежцам удался угловой удар, скидку с которого точно замкнул защитник Василий Черов.

Фотогалерея

Во сколько оценивается нынешний состав «Факела»

Предыдущая фотография

Фото: Андрей Архипов

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Фото: Никита Пауков

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Фото: пресс-служба

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Фото: пресс-служба

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Фото: Никита Пауков

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Фото: Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 33

Фото: Андрей Архипов

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Фото: Никита Пауков

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Фото: пресс-служба

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Фото: пресс-служба

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Фото: Никита Пауков

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Фото: Андрей Архипов

Смотреть

Казалось, на первый тайм событий достаточно, шла третья добавленная минута, когда еще один сочинский игрок Кирилл Кравцов устоял на ногах после контакта с несколькими воронежскими футболистами, прорвался в штрафную площадь и буквально расстрелял голкипера Виталия Гудиева.

Перед вторым таймом тренерский штаб «Факела» сделал тройную замену: вместо форвардов Максима Максимова и Александра Долгова вышли на поле Хызыр Аппаев и Евгений Марков, а получивший желтую карточку «опорник» Владислав Мастерной уступил место Ираклию Квеквескири. Впрочем, атаки «Сочи» от этого менее опасными не стали, и вратарь воронежцев в нескольких эпизодах подряд показывал самый высокий класс, отражая удары почти в упор. На 68-й минуте произошел момент, который практически убил интригу в матче: защитник воронежцев Федор Кудряшов пошел на фол последней надежды, чтобы не допустить очередной выход один на один к воротам Виталия Гудиева. В результате экс-игроку сборной страны показали красную карточку, и он без споров ушел с поля. Гости же еще и пробивали опасный штрафной. Удар у них получился хороший, почти в самую девятку, но голкипер забрал мяч в пряжке.

Еще через десять минут футболисты «Сочи» вновь в большинстве оказались перед воротами хозяев, последовал сильный удар с правого фланга, Виталий Гудиев перевел мяч налево, но набегающий полузащитник Кирилл Заика добил мяч в сетку.

На послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев причинами поражения назвал собственные ошибки «Факела». «В первом случае вместо передачи вперед был пас поперек, получился обрез, пришлось бежать обратно в оборону. Неорганизованно сели и пропустили. Во втором в конце первого тайма опять было неправильное решение, которое привело к обрезу,— объяснил главный тренер.— Соперник нас поймал на эпизодах, которые мы сами себе создали. Во втором тайме сделали замены, чтобы отыграться. Желание у нас было огромное, и в этом мы сопернику не проиграли. А вот реализация подвела. Предстоит еще работать, работать и работать».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов итог встречи с «Факелом» назвал «закономерным». «Хорошая игра в исполнении нашей команды, очень содержательная. Доволен парнями, которые вышли сегодня. Кто-то в предсезонные сборы не получал большое количество игровой практики, поэтому были опасения, что они не смогут доиграть до конца. Но в принципе, как оказалось, все выдержали и добились нужного результата»,– отметил наставник гостей.

Следующий матч в Кубке страны «Факел» проведет 9 августа в Москве против действующего победителя турнира ЦСКА. «Армейцы» сегодня после уверенной гостевой победы над «Оренбургом» (6:0) возглавили группу А пути РПЛ.

Что об экономике «Факела» думает его гендиректор Роман Асхабадзе

В этом сезоне, как и год назад, Кубок поделен на две части — путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. Но на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал этой сетки будет состоять из одного этапа. В прошлом розыгрыше кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.

Андрей Цветков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...