«Работать и работать»

Воронежский ФК «Факел» потерпел поражение в самом начале пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева на Центральном стадионе профсоюзов уступили гостям из «Сочи» — 1:3. Главный тренер объяснил это «собственными ошибками», допущенными его игроками.

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«Факел» выставил на Кубок игроков, которые обычно остаются в запасе или выходят на поле на замены. Так, с первых минут вышли возрастные защитники Федор Кудряшов и Сергей Брызгалов, блиставший лишь в ФНЛ нападающий Максим Максимов, фактические новички клуба Александр Долгов и Никита Моцпан, а также опытный полузащитник Владислав Мастерной.

Команды довольно быстро устроили обмен голами под нескончаемые песни местных болельщиков (на трибунах собрались 13507 зрителей), раскаты грома и сильный дождь. Гости открыли счет на 21-й минуте после аккуратной передачи с правого фланга в штрафную площадь хозяев, где в полном одиночестве находился нападающий сочинцев Мигел Сильвейра. Он эффектно выпрыгнул и неотразимо пробил головой в правый от вратаря угол. Через семь минут воронежцам удался угловой удар, скидку с которого точно замкнул защитник Василий Черов.

Фотогалерея Во сколько оценивается нынешний состав «Факела» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет Фото: Никита Пауков Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год Фото: пресс-служба ФК «Факел Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). 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Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет Фото: пресс-служба Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет Фото: Никита Пауков Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года. Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вратарь Алексей Городовой. 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По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября Фото: Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 33 Фото: Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет Фото: Никита Пауков Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год Фото: пресс-служба ФК «Факел Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола Фото: пресс-служба Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет Фото: пресс-служба Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет Фото: Никита Пауков Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года. Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября Фото: Андрей Архипов Смотреть

Казалось, на первый тайм событий достаточно, шла третья добавленная минута, когда еще один сочинский игрок Кирилл Кравцов устоял на ногах после контакта с несколькими воронежскими футболистами, прорвался в штрафную площадь и буквально расстрелял голкипера Виталия Гудиева.

Перед вторым таймом тренерский штаб «Факела» сделал тройную замену: вместо форвардов Максима Максимова и Александра Долгова вышли на поле Хызыр Аппаев и Евгений Марков, а получивший желтую карточку «опорник» Владислав Мастерной уступил место Ираклию Квеквескири. Впрочем, атаки «Сочи» от этого менее опасными не стали, и вратарь воронежцев в нескольких эпизодах подряд показывал самый высокий класс, отражая удары почти в упор. На 68-й минуте произошел момент, который практически убил интригу в матче: защитник воронежцев Федор Кудряшов пошел на фол последней надежды, чтобы не допустить очередной выход один на один к воротам Виталия Гудиева. В результате экс-игроку сборной страны показали красную карточку, и он без споров ушел с поля. Гости же еще и пробивали опасный штрафной. Удар у них получился хороший, почти в самую девятку, но голкипер забрал мяч в пряжке.

Еще через десять минут футболисты «Сочи» вновь в большинстве оказались перед воротами хозяев, последовал сильный удар с правого фланга, Виталий Гудиев перевел мяч налево, но набегающий полузащитник Кирилл Заика добил мяч в сетку.

На послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев причинами поражения назвал собственные ошибки «Факела». «В первом случае вместо передачи вперед был пас поперек, получился обрез, пришлось бежать обратно в оборону. Неорганизованно сели и пропустили. Во втором в конце первого тайма опять было неправильное решение, которое привело к обрезу,— объяснил главный тренер.— Соперник нас поймал на эпизодах, которые мы сами себе создали. Во втором тайме сделали замены, чтобы отыграться. Желание у нас было огромное, и в этом мы сопернику не проиграли. А вот реализация подвела. Предстоит еще работать, работать и работать».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов итог встречи с «Факелом» назвал «закономерным». «Хорошая игра в исполнении нашей команды, очень содержательная. Доволен парнями, которые вышли сегодня. Кто-то в предсезонные сборы не получал большое количество игровой практики, поэтому были опасения, что они не смогут доиграть до конца. Но в принципе, как оказалось, все выдержали и добились нужного результата»,– отметил наставник гостей.

Следующий матч в Кубке страны «Факел» проведет 9 августа в Москве против действующего победителя турнира ЦСКА. «Армейцы» сегодня после уверенной гостевой победы над «Оренбургом» (6:0) возглавили группу А пути РПЛ.

В этом сезоне, как и год назад, Кубок поделен на две части — путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. Но на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал этой сетки будет состоять из одного этапа. В прошлом розыгрыше кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.

Андрей Цветков