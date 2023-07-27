«Работать и работать»

Воронежский ФК «Факел» потерпел поражение в самом начале пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева на Центральном стадионе профсоюзов уступили гостям из «Сочи» — 1:3. Главный тренер объяснил это «собственными ошибками», допущенными его игроками.
«Факел» выставил на Кубок игроков, которые обычно остаются в запасе или выходят на поле на замены. Так, с первых минут вышли возрастные защитники Федор Кудряшов и Сергей Брызгалов, блиставший лишь в ФНЛ нападающий Максим Максимов, фактические новички клуба Александр Долгов и Никита Моцпан, а также опытный полузащитник Владислав Мастерной.
Команды довольно быстро устроили обмен голами под нескончаемые песни местных болельщиков (на трибунах собрались 13507 зрителей), раскаты грома и сильный дождь. Гости открыли счет на 21-й минуте после аккуратной передачи с правого фланга в штрафную площадь хозяев, где в полном одиночестве находился нападающий сочинцев Мигел Сильвейра. Он эффектно выпрыгнул и неотразимо пробил головой в правый от вратаря угол. Через семь минут воронежцам удался угловой удар, скидку с которого точно замкнул защитник Василий Черов.
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Казалось, на первый тайм событий достаточно, шла третья добавленная минута, когда еще один сочинский игрок Кирилл Кравцов устоял на ногах после контакта с несколькими воронежскими футболистами, прорвался в штрафную площадь и буквально расстрелял голкипера Виталия Гудиева.
Перед вторым таймом тренерский штаб «Факела» сделал тройную замену: вместо форвардов Максима Максимова и Александра Долгова вышли на поле Хызыр Аппаев и Евгений Марков, а получивший желтую карточку «опорник» Владислав Мастерной уступил место Ираклию Квеквескири. Впрочем, атаки «Сочи» от этого менее опасными не стали, и вратарь воронежцев в нескольких эпизодах подряд показывал самый высокий класс, отражая удары почти в упор. На 68-й минуте произошел момент, который практически убил интригу в матче: защитник воронежцев Федор Кудряшов пошел на фол последней надежды, чтобы не допустить очередной выход один на один к воротам Виталия Гудиева. В результате экс-игроку сборной страны показали красную карточку, и он без споров ушел с поля. Гости же еще и пробивали опасный штрафной. Удар у них получился хороший, почти в самую девятку, но голкипер забрал мяч в пряжке.
Еще через десять минут футболисты «Сочи» вновь в большинстве оказались перед воротами хозяев, последовал сильный удар с правого фланга, Виталий Гудиев перевел мяч налево, но набегающий полузащитник Кирилл Заика добил мяч в сетку.
На послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев причинами поражения назвал собственные ошибки «Факела». «В первом случае вместо передачи вперед был пас поперек, получился обрез, пришлось бежать обратно в оборону. Неорганизованно сели и пропустили. Во втором в конце первого тайма опять было неправильное решение, которое привело к обрезу,— объяснил главный тренер.— Соперник нас поймал на эпизодах, которые мы сами себе создали. Во втором тайме сделали замены, чтобы отыграться. Желание у нас было огромное, и в этом мы сопернику не проиграли. А вот реализация подвела. Предстоит еще работать, работать и работать».
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов итог встречи с «Факелом» назвал «закономерным». «Хорошая игра в исполнении нашей команды, очень содержательная. Доволен парнями, которые вышли сегодня. Кто-то в предсезонные сборы не получал большое количество игровой практики, поэтому были опасения, что они не смогут доиграть до конца. Но в принципе, как оказалось, все выдержали и добились нужного результата»,– отметил наставник гостей.
Следующий матч в Кубке страны «Факел» проведет 9 августа в Москве против действующего победителя турнира ЦСКА. «Армейцы» сегодня после уверенной гостевой победы над «Оренбургом» (6:0) возглавили группу А пути РПЛ.
В этом сезоне, как и год назад, Кубок поделен на две части — путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. Но на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал этой сетки будет состоять из одного этапа. В прошлом розыгрыше кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.