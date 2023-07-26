В Сирии вновь произошло «опасное сближение» истребителей РФ и беспилотника США

Российские истребители и американский беспилотник опять «опасно сблизились» друг с другом над Сирией, следует из заявлений Минобороны РФ и пресс-службы Белого дома. Стороны обвинили в происшедшем друг друга.

Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что в районе Эль-Баб на высоте 6200 м было зафиксировано «опасное сближение» американского беспилотника MQ-9 с парой самолетов Су-35 и Су-34 воздушно-космических сил РФ. «Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей»,— заявил господин Гуринов на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, как передает Reuters, сказала журналистам, что администрация видела сообщения о втором за неделю российском истребителе, который «пролетел в опасной близости от нашего беспилотника, выполнявшего задание по уничтожению ИГИЛ» («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ). Накануне, 25 июля, американская армия обвинила российских военных в попытке сбить беспилотник над Сирией.

Господин Гуринов назвал обвинения США необоснованными. По версии российской стороны, полет беспилотника возглавляемой США коалиции «носил исключительно провокационный характер», а российские пилоты «продемонстрировали высокий профессионализм» и предотвратили столкновение.

США и Россия последние недели регулярно обмениваются обвинениями в опасных сближениях российских истребителей и американских беспилотников. По данным Минобороны РФ, только за июнь возглавляемой США коалицией было совершено 315 нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации.

О конфликтных ситуациях в Сирии — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев