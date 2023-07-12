Бензин словам не верит

Биржевая цена на бензин АИ-92 впервые в истории торгов превысила 60 тыс. руб. Летом рекордные значения обновила и стоимость АИ-95. Увеличение оптовых цен на бензин происходит на фоне роста экспортной альтернативы и недостаточного предложения на рынке, в результате чего растет и стоимость топлива в рознице. Правительство и регуляторы обсуждают меры по стабилизации цен, в том числе квотирование экспорта, а также рекомендуют нефтекомпаниям наращивать отгрузки в РФ, но пока это не привело к существенным результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ 12 июля увеличилась на 0,5% и 0,6%, до 60,02 тыс. и 66,4 тыс. руб. за тонну соответственно. Цена АИ-92 впервые за историю биржевых торгов превысила 60 тыс. руб. за тонну. Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 с начала 2023 года выросла на 69% и 63% соответственно. Топливо начало стремительно дорожать весной: с апреля власти решили сократить выплаты по демпферу за поставки бензина на внутренний рынок. Параллельно Минфин в условиях недополучения нефтегазовых доходов подготовил предложения о сокращении демпфера вдвое с сентября, что стимулирует нефтяные компании увеличивать оптовые цены на топливо, чтобы компенсировать потерю маржи.

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Ухудшение рентабельности поставок топлива на внутренний рынок из-за снижения демпфера привело к тому, что участники рынка резко увеличили экспорт. При этом ослабление рубля сделало прибыльными схемы серого экспорта, когда вывозится топливо, на которое был выплачен демпфер. Резкий рост зарубежных отгрузок, масштабные профилактические ремонты на НПЗ и увеличение спроса на бензин с начала сезона отпусков стали также заметными факторами давления на биржевые цены весной и летом, а вслед за ними и на стоимость топлива на АЗС. По данным Росстата, розничные цена на бензин с начала года выросли к первой неделе июля на 2,9% при инфляции 3,2%.

Цены на бензин выросли из-за недостаточного предложения товара в основную сессию биржевых торгов, отмечает собеседник “Ъ” в отрасли.

Ситуацию усугубляют проблемы с логистикой на Северо-Кавказской железной дороге, что приводит к увеличению сроков доставки бензина на станции и возникновению дефицита топлива в южных регионах, говорит он. В результате потребители из южных регионов РФ увеличили закупку партий бензина из Центральной России. Грузовое движение в южном направлении традиционно испытывает сложности летом, поскольку необходимо пропускать большее число пассажирских поездов на курорты.

Еще один собеседник “Ъ” добавляет, что стоимость топлива увеличивается вслед за нефтяными котировками.

Правительство занимается проблемой роста оптовых цен, но пока не может эффективно ее решить. По итогам совещания у вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями 30 июня была затронута тема квотирования экспорта бензина. Но собеседники “Ъ” в отрасли сомневаются, что такая мера будет в действительности реализована, указывая на сложность ее администрирования. Также Минэнерго и ФАС регулярно пытаются заставить нефтекомпании поставлять больше топлива на биржу. ФАС даже угрожала нефтекомпаниям антимонопольными делами, если те не увеличат поставки на внутренний рынок.

Собеседники “Ъ” опасаются, что цены на бензин продолжат рост и в сентябре, когда НПЗ вновь должны уйти на ремонты, а демпфер сократится.

В то же время биржевые цены уже близки к лимиту, после которого нефтекомпании утратят право на получение демпфера. Цена отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, в 2023 году составляет 62,6 тыс. руб. за тонну бензина АИ-92 и 64,6 тыс. руб. за тонну дизтоплива, отмечает руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. Он подчеркивает, что превышение цены отсечения невыгодно НПЗ, так как они могут разово потерять выплаты, равные примерно 25 тыс. руб. за тонну бензина (при текущих экспортной цене и курсе рубля) и около 14 тыс. руб. за тонну дизтоплива.

Дмитрий Козлов