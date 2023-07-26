В Индонезии заблокирован доступ к новому домену Twitter

Министерство связи и информации Индонезии заблокировало домен x.com, на котором должны разместить соцсеть Twitter после ребрендинга. Причиной стало то, что этот домен использовался в стране для распространения порнографии и азартных игр, сообщает портал Rmol.id. Правительство Индонезии уже связалось с руководством Twitter по этому вопросу, но индонезийцы пока не могут получить доступ к Twitter.

24 июля Twitter сменила логотип с голубой птицы на белую букву X с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы. Владелец соцсети Илон Маск говорил, что посты в соцсети после ребрендинга будут называться «иксами».

Подробности — в материале «Ъ» «Twitter решился на перемены».

Лаура Кеффер