Холостые выплаты «Авроры»

Как узнал “Ъ”, Счетная палата уведомила правительство о риске завышения бюджетных субсидий «Авроре». Аудиторы подозревают некорректность начисления почти 900 млн руб. помощи в 2022 году, а также уже совершенных выплат на 600 млн руб. за 2021–2022 годы. Проблема в том, что при расчете выплат перевозчик указывал стоимость полета на своих воздушных судах, хотя на самом деле частично рейсы выполнялись другими перевозчиками по код-шерингу. Выплаты по ряду рейсов превышали себестоимость, а некоторых не было вовсе. Также «Аврора» получила деньги за полеты из Красноярска, который формально не входит в программу поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) проверила корректность бюджетных выплат «единой дальневосточной авиакомпании» «Аврора» (создана в 2021 году на базе одноименного перевозчика) исходя из критериев и составляющих субсидии на перелеты по социально значимым маршрутам ДФО. Как следует из письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 26 августа (есть у “Ъ”), ведомство выявило риски необоснованных выплат более чем на 1 млрд руб. по итогам 2022 года. СП рекомендовала правительству поручить Минтрансу и Росавиации проверить эти факты.

Всего «Авроре» на программу по 36 маршрутам на 2022 год Росавиация выделила 5,9 млрд руб. Кассовое исполнение на 26 октября превысило 3,7 млрд руб. Но «значительное количество рейсов, на которые выделена субсидия, не осуществляется» из-за нехватки самолетов и инфраструктуры в малых аэропортах, отмечают в СП (проверка завершилась 1 мая).

Методика расчета размера субсидии, говорится в документе, отсутствует. Выплаты в 2021–2022 годах шли на основании данных «Авроры», «которые, по мнению СП, завышены». По ряду маршрутов, поясняют аудиторы, размер субсидии на рейс определялся исходя из парка «Авроры» (включающего, в частности, дорогие западные самолеты — Airbus A319 и канадские DHC-6/8). Но фактически часть рейсов выполняется по код-шерингу другими авиакомпаниями. Из их парка СП сравнила данные по Ан-24/26, Як-40, SSJ 100 «Якутии», чешским L-410 и вертолетам Ми-8 и пришла к выводу, что учтенная при расчете субсидии себестоимость превышает фактическую. По итогам реализации соглашения между Росавиацией и «Авророй», заключили в СП, «существуют риски завышения субсидии из федерального бюджета на 828,5 млн руб.».

Директор авиакомпании «Ангара», с которой «Аврора» работает по код-шерингу, Сергей Саламатов подтвердил “Ъ” корректность приведенной аудиторами цены рейса. Так, стоимость парного рейса Хабаровск—Чита на Ан-24 оценивается ими в 1,9 млн руб., а размер субсидии на него — 2,03 млн. Сокращение или отсутствие субсидий привело бы к вынужденному повышению тарифов на перевозки, подчеркивает господин Саламатов. Однако, уточняет он, «Ангара» получает менее половины средств.

Кроме того, СП поставила под сомнение «с учетом целевого характера субсидии» корректность включения в нее рейсов в сообщении с Красноярском, который не входит в ДФО. За них, указано в письме, в 2021 году «Аврора» получила 166,7 млн руб., а в январе—апреле 2022 года — уже 140,8 млн. Еще 112 млн руб. «Аврора» получила за полеты по маршруту Красноярск—Южно-Сахалинск, который не входит в перечень социально значимых. В СП и Росавиации “Ъ” не ответили, глава «Авроры» Константин Сухоребрик был недоступен для звонка.

Источник “Ъ” в транспортном блоке правительства сообщил, что в Минтрансе «уведомлены о результатах проверки». В министерстве не стали уточнять, начата ли предложенная СП проверка, отметив лишь, что «все дальневосточные регионы, входящие в совет директоров авиакомпании, определили маршрутную сеть, включающую в себя в том числе маршруты в Красноярск», который «создает дополнительные возможности для обеспечения связанности ДФО с Центральной Россией и югом страны».

Росавиация как главный распорядитель субсидии вправе самостоятельно инициировать проверки целевого использования бюджетных средств, отмечает советник BGP Litigation Владислав Риков, но опираться она будет на действующие расчеты, методику которых СП и предлагает уточнить. При выявлении нецелевого расходования бюджетных средств все излишки подлежат возврату, добавляет юрист, организация может быть привлечена к административной ответственности, а ее должностные лица в отдельных случаях — к уголовной.

Айгуль Абдуллина