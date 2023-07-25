Госдума в четыре раза повысила штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета самолета. Сумма штрафа увеличится с 25 руб. до 100 руб. в час в расчете на одного пассажира.

Проект закона внесли в феврале 2018 года, первое чтение он прошел в декабре того же года. Согласно инициативе, в Воздушный кодекс РФ вводят норму, предполагающую введение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения. Эта норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

В Воздушном кодексе появится понятие «беспилотная авиационная система» (БАС). Под ней понимают комплекс, включающий один или несколько беспилотников, средства управления полетом, а также средства осуществления взлета и посадки беспилотников.

Кроме того, в кодексе закрепят нормы, предусматривающие обязательную сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления БАС. Правительство будет ответственным за установление тарифов на предоставление услуг по обслуживанию линий управления БАС, отмечает ТАСС.

В июне правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Она предполагает том числе стимулирование спроса на российские БАС. Президент Владимир Путин назвал отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб. Вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями.

Лаура Кеффер