Бизнес-джеты взлетают в цене

Перелеты на частных самолетах в России стали почти вдвое дороже. Кроме того, из-за проблем с логистикой увеличилась длительность рейсов, сейчас полет, например, в Ниццу занимает около девять часов. Что касается стоимости, то одно пассажирское место в бизнес-джете обойдется в среднем в €13 тыс. Тем не менее рейсы в Стамбул и Дубай, а также в «транзитные» города, такие как Баку и Ереван, крайне популярны, сообщают авиакомпании. Куда еще летают богатые бизнесмены? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Частные авиакомпании расходятся во мнениях: одни утверждают, что россияне стали реже летать персональными рейсами, другие, наоборот, фиксируют увеличение спроса. Причина в том, что большинство пассажиров путешествуют через Баку и Ереван, а такие рейсы сложнее отследить и включить в общую статистику.

И такие перелеты — услуга для ограниченного круга клиентов, пояснил управляющий партнер компании Jet24 Павел Захаров:

«В основном пассажиры летают в Европу, но до Стамбула или Баку они добираются на регулярных рейсах и уже там пересаживаются на частный борт. В таком случае цена за перелет гораздо более разумная, чем за перелет из Москвы.

Так, средний чек за рейс из Стамбула практически в любую точку Европы составляет от €30 тыс. до €40 тыс. Если добавить к этому полет из Москвы до турецкого города, то это уже всегда больше €100 тыс. в один конец».

А вот насчет популярных направлений представители частных авиаперевозок солидарны: компании заявляют, что в целом сократились полеты в Европу. Но клубы бизнес-авиации все же предлагают рейсы в Ларнаку, Тиват и итальянскую Пизу. Популярны также острова Миконос и Кипр.

Что касается внутренних рейсов, то состоятельные часто выбирают Сочи, Алтай и Урал. Впрочем, доступных направлений по сравнению с предыдущими сезонами все меньше. А вот цены на них стали только выше, подчеркнул управляющий партнер Leading Charter Technologies Лев Шалаев:

«Стоимость по сравнению с ценами уровня февраля 2022 года увеличилась примерно в два раза. Это связано с тем, что операторам сейчас все сложнее искать пути для импортозамещения необходимых запчастей и так далее. Но тем не менее на рынке появляются новые самолеты, и такого бурного роста цен на перелеты в этом году не наблюдается. Они стабилизировались примерно на уровне прошлого года».

Впрочем, в отличие от сокращения направлений, уровень комфорта в таких перелетах не изменился, заметил эксперт в области частной авиации Business Aviation Club Сергей Мухин:

«У нас есть покресельная программа, есть программа аренды джета целиком, услуги VIP-залов в аэропортах. Также мы полностью предоставляем обслуживание, в частности, VIP-питание — изысканный кейтеринг заказывается в лучших ресторанах Москвы, например, в "Пушкине" или заведениях Novikov Group.

Бывает, что за дополнительную плату клиент хочет какое-то определенное шампанское. Плюс доступно премиальное обслуживание, когда тебя обслуживает конкретная бортпроводница, которая постоянно на связи».

Между тем общемировой спрос на частные рейсы вырос на 14% по сравнению с 2019 годом, пишет Financial Times. В 2022-м персональными рейсами воспользовались более 3,5 млн человек.

Во время пандемии COVID-19 многие впервые попробовали частные авиаперелеты, чтобы избежать скоплений людей в аэропортах и различных ограничений. После отмены запретов привычка на комфортные полеты сохранилась, даже несмотря на возобновление большинства авиарейсов и рост инфляции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова