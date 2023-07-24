Петербуржцы стали чаще выбирать оплату ипотеки вместо отпуска

В Санкт-Петербурге с начала июля стоимость одного «квадрата» в новостройках выросла на 1,5%. Звонков и заявок на просмотр объектов также стало больше, подсчитали аналитики петербургской строительной компании City Solutions. При этом в первой половине текущего года на рынке фиксировался спад продаж, а цена «квадрата» упала на 1,5%.

В июле, согласно данным компании, в Петербурге наблюдались оживление спроса и рост активности частных инвесторов, которые вкладывают сбережения в недвижимость при использовании ипотеки. «В этом году нет летнего спада, что связано с изменением отпускных планов петербуржцев из-за общего удорожания отдыха. Отпускными деньгами зачастую оплачивают часть первого взноса по ипотеке»,— рассказал генеральный директор City Solitions Василий Тимофеев.

По словам гендиректора Beyond Александра Беляева, к активному принятию решений и закрытию сделок подтолкнуло изменение курса рубля. Это спровоцировало рост спроса на петербургском рынке первичной недвижимости.

При этом цены выросли за счет увеличения себестоимости строительства, говорят эксперты. Компании вынуждены покупать продукцию незнакомых поставщиков, которые заменили западные ушедшие бренды, а также переплачивать в два-три раза за расходники и запчасти к импортной технике. Цены на отечественные материалы также растут, отмечают аналитики. Стоимость «квадрата» элитной недвижимости остается неизменным.

Как прогнозируют эксперты, текущее экономическое положение в городе продолжит стимулировать рост продаж и цен. В ближайшее время стоимость квартир вырастет примерно на 0,5%, а дальше — примерно на уровне инфляции.

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