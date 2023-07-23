Нетаньяху выпишут из больницы 24 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет выписан из больницы завтра, 24 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его офис. 73-летнему господину Нетаньяху установили кардиостимулятор, сам он после процедуры пообещал 24 июля посетить Кнессет (парламент).

В середине месяца премьеру установили прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Однако из-за плохих показателей на приборе врачи рекомендовали имплантацию кардиостимулятора.

В Кнессете завтра, 24 июля, состоится ключевое голосование по судебной реформе, из-за которой в Израиле с января не прекращаются протесты. Вчера, 22 июля, по оценке израильского телевидения, по всей стране на улицы вышло порядка 260 тыс. протестующих.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Мария Федотова