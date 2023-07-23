Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет Украина—НАТО на срочном заседании обсудит вывоз украинского зерна через Черное море

26 июля на уровне послов пройдет заседание Украины и стран НАТО (Совет Украина—НАТО), на котором стороны проконсультируются о последних событиях и обсудят транспортировку украинского зерна через Черное море, сообщила телеканалу RTBF представитель альянса Оана Лунгеску.

Совет Украина—НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса 12 июля. Ранее такой орган существовал только с Россией, с Украиной у НАТО была только совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса. Созыв совета заблокировать нельзя.

Совет Украина—НАТО пройдет по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. О срочном созыве заседания он попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбрега в ходе телефонного разговора 22 июля.

Господин Зеленский обсудил с генсеком меры, необходимые для разблокирования черноморского зернового коридора. Они также оценили сложившуюся в Черном море ситуацию и риски, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. 19 июля Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина объявила о зеркальных мерах.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...