Совет Украина—НАТО на срочном заседании обсудит вывоз украинского зерна через Черное море

26 июля на уровне послов пройдет заседание Украины и стран НАТО (Совет Украина—НАТО), на котором стороны проконсультируются о последних событиях и обсудят транспортировку украинского зерна через Черное море, сообщила телеканалу RTBF представитель альянса Оана Лунгеску.

Совет Украина—НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса 12 июля. Ранее такой орган существовал только с Россией, с Украиной у НАТО была только совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса. Созыв совета заблокировать нельзя.

Совет Украина—НАТО пройдет по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. О срочном созыве заседания он попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбрега в ходе телефонного разговора 22 июля.

Господин Зеленский обсудил с генсеком меры, необходимые для разблокирования черноморского зернового коридора. Они также оценили сложившуюся в Черном море ситуацию и риски, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. 19 июля Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина объявила о зеркальных мерах.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Эрдни Кагалтынов