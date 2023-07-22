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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом меры, необходимые для разблокирования черноморского зернового коридора. Они также оценили сложившуюся в Черном море ситуацию и риски, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

«Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования Черноморского “зернового коридора”»,— говорится в сообщении Telegram-канала господина Зеленского по итогам телефонного разговора. Комментария от НАТО по итогам беседы пока нет.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. 19 июля Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Из данных ООН следует, что всего за время работы черноморских коридоров было экспортировано почти 33 млн т украинского зерна.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Мария Федотова

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