WSJ: Ричард Никсон в 1994 году назвал ситуацию на Украине взрывоопасной

Газета The Wall Street Journal опубликовала рассекреченное письмо бывшего президента США Ричарда Никсона, которое он написал 21 марта 1994 года после командировку в России. В документе он называют обстановку на Украине взрывоопасной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tasanadi / AP Фото: Tasanadi / AP

Письмо содержит семь страниц. Оно было адресовано тогдашнему президенту США Биллу Клинтону. «Если она (обстановка на Украине) выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду важности Украины я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве»,— говорится в письме.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что участники Минских соглашений понимали, что они могут заморозить конфликт на востоке Украины, но не решить его. Похожие заявления делали экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко. Президент России Владимир Путин считает, что Минские соглашения заключили для подготовки Украины к боевым действиям. По его мнению, военную операцию надо было начать раньше.

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