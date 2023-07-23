Кредитные каникулы изменили сроки

Право на кредитные каникулы в России станет бессрочным, соответствующий закон приняли в Госдуме в финальном, третьем чтении. Согласно документу, возможность отсрочить платежи по займам на срок до шести месяцев теперь будет доступна постоянно. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Изначально опцию кредитных каникул ввели в качестве временной меры поддержки во время пандемии COVID-19 и несколько раз продлевали. Как мера повлияет на банковский рынок? И не вырастет ли из-за этого число ненадежных заемщиков? Об этом — Андрей Загорский.

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Нововведение будет распространяться на потребительские и автокредиты. Механизм ипотечных кредитных каникул действует с 2019 года.

Что же означают кредитные каникулы? Если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию, например, потерял работу или заболел, то он имеет право подать заявку на приостановку платежей по займу. Максимальный срок кредитных каникул — полгода. Условие их получения — снижение дохода гражданина более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за предыдущий год (это нужно подтвердить документально).

Сведения о предоставлении льготного периода отражаются в кредитной истории заемщика, но не ухудшают ее. Воспользоваться таким правом можно только один раз.

То, что со следующего года опция кредитных каникул будет действовать на постоянной основе, стимулирует рынок, поскольку придаст уверенности потенциальным заемщикам, отметил генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Последние годы показали, что большинство опасений, которые были перед запуском этой инициативы, не реализовались. Просрочка не выросла каким-то драматичным образом, большая часть клиентов оказались добросовестными.

Поэтому новые условия программы не повлияют каким-то значимым образом на рынок кредитования, на отношения заемщиков и банков.

Кроме того, это обратит внимание клиентов на то, что кредитные каникулы стали неотъемлемой частью предоставляемого банком займа, что добавит им комфорта и уверенности».

Пик заявок на кредитные каникулы пришелся на разгар пандемии. Согласно статистике, порядка 70% тех, кто воспользовался возможностью взять кредитные каникулы, возвращаются к нормальному графику платежей. При этом в последние месяцы количество заявок на отсрочку постепенно снижается.

Ждать притока ненадежных заемщиков в банки не стоит, уверен заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин:

«Я думаю, что в абсолютных значениях рост вряд ли возможен на факте принятия этого закона. Он в большей степени направлен на привлечение добросовестных, ответственных заемщиков. Потому что у них, прежде всего, сформировано опасение, что, взяв кредит, они могут столкнуться со сложностями и не смогут рассчитаться за него полностью или в какой-то период его обслуживать.

Возможность на законных основаниях получить отсрочку будет стимулировать именно эту категорию граждан».

В дальнейшем максимальный размер займа, при котором можно воспользоваться правом на кредитные каникулы, будет устанавливаться правительством. Пока же для автокредитов он составляет 1,6 млн руб., для потребительских — 450 тыс. руб.

Независимый экономический обозреватель Семен Новопрудский полагает, что в будущем условия кредитных каникул следовало бы скорректировать:

«Срок действия ипотечных кредитов в России неуклонно растет. Может быть, есть смысл убрать ограничения, что их можно брать один раз в жизни. Также стоит подумать над идеей о том, чтобы в каких-то случаях увеличивать отсрочку больше, чем на полгода. Потому что, например, если эта ситуация связана с потерей работы — это одно, а если речь идет о длительном лечении или потере кормильца, то очень часто люди не в состоянии восстановить платежеспособность за полгода».

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, на середину июня каждый пятый банковский заемщик пропускал платежи. Это означает, что около 9 млн россиян фактически не справляются со своими долговыми обязательствами.

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