На юге Украины в ночь на 23 июля действовала воздушная тревога. В Одессе произошла серия мощных взрывов, сообщили СМИ и очевидцы. В соцсетях публикуют видео разрушений в крупнейшем православном храме города — Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным на 2:20, воздушная тревога отменена. В Одесской области она действовала в 23:31–23:42 и 00:38–01:28.

Взрывы начали раздаваться в Одессе ближе к 1:00, следует из трансляции «24 канала». Председатель одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщал, что над городом работают средства противовоздушной обороны. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак на этом фоне призвал поставить Украине больше систем ПРО и дальнобойные американские ракеты ATACMS.

Власти официально никак не отреагировали на сообщения в СМИ и соцсетях о разрушениях. В одесских Telegram-каналах расходятся видео, как утверждается, разрушений в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Минобороны РФ не сообщало об атаках по Одессе. Последние дни российская армия наносила по Украине, в частности по Одессе, «удары возмездия». Целями назывались объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов. Киев обвинял Москву в атаках по портовой инфраструктуре города после выхода РФ из зерновой сделки.

Леонид Уварчев