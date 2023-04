Юань, батарея!

Как выяснил “Ъ”, в линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus. Машина должна встать на конвейер с конца 2024 года и выпускаться в объеме 75 тыс. машин ежегодно — в том числе и для рынков СНГ и Китая. Силовой установкой «Атома» занимаются структуры «Росатома» — они заказали разработку электродвигателя, а также интеграцию в автомобиль батареи с оплатой в юанях, а «Кама» уже подписала контракт на те же цели с университетом Нанкина. Аналитики отмечают, что у Китая есть большой опыт и компетенции в разработке систем электромобилей, что может ускорить и удешевить процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Структуры «Росатома» — «Рэнера» и «Русатом РДС» — объявили конкурс на разработку силовых систем для электромобиля «Атом» (проект АО «Кама» Сергея Когогина и Рубена Варданяна), параметры которого до сих пор не были известны. Согласно тендерной документации, «Атом» будет представлен в четырех вариациях: одноместная Delivery (аналоги — Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (VW id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (VW id3, BYD D1) и пятиместная Family (VW id3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. Все вариации будут оснащены передним приводом и предполагают систему рекуперации.

Дата начала производства — декабрь 2024 года. Ежегодный объем производства составит 75 тыс. машин. Каждая модель будет выпускаться разными объемами: наибольшие у Family (49,1 тыс. штук в год) и Delivery (15 тыс. штук), наименьшие — у Duo (4,3 тыс. штук в год) и Taxi (6,6 тыс. штук). Помимо рынка РФ, «Кама» также нацелилась на экспорт машин в СНГ и Китай.

В АО «Кама» не ответили на вопросы “Ъ”, в том числе о том, на основании каких характеристик выбраны модели-аналоги. Как минимум VW id3, BMW i3 и Mini Electric не включают двухместные версии, в отличие от Smart.

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что модели-аналоги выбраны исходя из размерности версий автомобилей «Атом», которые будут созданы на одной платформе. По объемам сегмент Mini и BMW i3 — по сути, класс А — небольшой, поскольку в основном это машина для больших городов или развлечения, хотя и более вместительная, чем Smart. При этом господин Удалов полагает, что ценовое позиционирование может варьироваться: «Это может быть и премиум-сегмент, поскольку сейчас ценность бренда снизилась».

Структуры «Росатома» уже занялись интеграцией батареи и электродвигателя в «Атом». Так, «Рэнера», которая строит гигафабрику по выпуску батарей в Калининграде с запуском в конце 2025 года, в марте заказала мониторинг цен на работы по интеграции и испытанию образцов тяговой аккумуляторной батареи в составе функциональных прототипов «Атома». В том числе исполнителю было необходимо представить техзадание на систему управления батарей и термостатирования, а также план интеграции систем. Также поставщик до конца мая должен провести испытания на определение мощности и энергоэффективности системы при разных температурах. Поставка должна быть осуществлена на франко-завод в Китае, конечный получатель — АО «Кама».

Одновременно «Русатом РДС» 13 апреля разместил информацию о закупке у единственного поставщика интеграции тягового электродвигателя в «Атом» стоимостью 148,5 млн руб. Как следует из плана работ, уже к 15 мая 2023 года поставщик должен разработать техзадание двигателя, схему его высоковольтной архитектуры и техзадание испытательного стенда двигателя. К 30 мая — разработать план интеграции мотора, а также матрицу CAN между блоками управления, а в итоге к 30 июля представить спецификацию функций тягового электродвигателя и анализ видов и последствий отказов конструкций (DFMEA) трансмиссии. Причем указано, что «Русатом РДС» и АО «Кама» заключили некий договор 15 ноября 2022 года, что и является основанием для работ. Оплата по контракту будет осуществляться в юанях.

В «Росатоме» заявили, что «с учетом имеющихся у нас компетенций, а также того, что электромобилю "Атом" требуется не только батарея, но и силовой агрегат российской разработки, структуры "Росатома" готовы провести НИОКР в части тягового электродвигателя для более качественной интеграции будущих компонентов электромобиля». В госкорпорации не ответили на вопрос об инвестициях в АО «Кама» — осенью 2022 года RTVi писал, что компания ведет переговоры о привлечении $150 млн финансирования от пула инвесторов.

В «Рэнере» не стали комментировать, почему поставка идет на франко-завод в Китае. На сайте Школы транспорта Юго-восточного университета Нанкина есть сообщение о том, что 1 апреля было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с «европейской автомобильной компанией» «Кама Атом», в нем упоминается участие как российских сотрудников АО «Кама», так и китайской ATOM Automotive Engineering and Technology (Nanjing) Co., Ltd. Кроме того, сообщается о подписании контракта на «первую фазу проекта»: упоминается, в частности, создание ПО, разработка батареи и двигателя, а также интеграционное тестирование.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что в Китае реализуется целый ряд программ по развитию R&D центров, в том числе для зарубежных компаний, и кроме того, в стране накопились и компетенции в автопроме. Тот факт, что структуры «Росатома» интегрированы в разработку силовой установки электромобиля, может говорить об их интересе стать комплексным поставщиком батареи, системы термостатирования и двигателя. Сергей Удалов добавляет, что в Китае есть большой опыт разработки батарей и других систем для разных моделей и марок, поскольку рынок очень насыщен. В теории, отмечает он, разработка и даже выпуск там может быть быстрее и дешевле с учетом накопленного опыта, компетенций, объемов и наличия компонентной базы.

Ольга Никитина