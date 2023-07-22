Посол РФ в Варшаве будет вызван в МИД из-за слов Путина о передаче Сталиным земель Польше

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что министерство иностранных дел вызовет российского посла Сергея Андреева. Поводом стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что Польша получила «значительные земли на западе, земли Германии» благодаря решению СССР и Иосифа Сталина.

«Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол РФ будет вызван в министерство иностранных дел»,— написал господин Моравецкий в Twitter.

Владимир Путин накануне, 21 июля, на совещании Совбеза РФ назвал западные территории нынешней Польши «подарком Иосифа Сталина полякам». По мнению российского президента польские лидеры «рассчитывают под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в военный конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», то есть «получить часть земель в Белоруссии».

СССР признал ответственность за убийство в 1940-е годы тысяч польских военнопленных, содержавшихся в лагерях НКВД, только в 1990 году (трагедия получила название «Катынский расстрел» по одному из мест казни). Госдума РФ в 2010 году приняла заявление об ответственности за это властей СССР и лично Иосифа Сталина. Владимир Путин в должности премьера в 2010 году заявлял, что России «понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью» и призывал «вместе хранить память о жертвах этого преступления».

Леонид Уварчев