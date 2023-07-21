МАГАТЭ провело ротацию экспертов на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 20 июля провело ротацию экспертов на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). В организации пообещали вскоре провести ротацию на других станциях. Точные сроки не приводятся.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал другую станцию — Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая с октября 2022 года находится под контролем России. В конце июня РФ распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо с призывом не допустить диверсий Украины на ЗАЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер