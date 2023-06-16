Сотрудник МАГАТЭ рассказал о стрельбе, остановившей колонну агентства после визита на ЗАЭС

Колонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой ехал его глава Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), останавливалась из-за стрельбы. Делегации ничего не угрожало, заявил представитель МАГАТЭ. «Росэнергоатом» утверждает, что стрельбу вели украинские военные.

В МАГАТЭ заявили, что вынуждены были остановиться на несколько минут. Где именно произошел инцидент, не уточняется. «Конвой был остановлен, и в течение нескольких минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было. Другой информации об инциденте у агентства нет»,— сообщил Reuters представитель МАГАТЭ.

Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа уверяет, что это Украина нарушила режим тишины, установленный на фоне визита господина Гросси. «Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать»,— сказал он ТАСС.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС вчера, 15 июня. По итогам осмотра станции он заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС достаточный, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС. При этом он отметил, что ситуация «серьезная», и у обрушения ГЭС есть реальные последствия. Плотина гидроэлектростанции была разрушена 6 июня, в результате чего оказалась затоплена часть Херсонской области.

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Смотреть

Подробнее о поездке главы МАГАТЭ — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

Лаура Кеффер