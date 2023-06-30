Россия направила СБ ООН письмо с призывом не допустить диверсий на ЗАЭС

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее ООН письмо с призывом не допустить диверсий Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ, которое созвали по инициативе РФ для обсуждения поставок оружия Киеву. Господин Небензя в очередной раз заявил об угрозе ЗАЭС со стороны Украины.

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В упомянутом им письме сказано, что любой инцидент на Запорожской АЭС приведет к ужасным последствиям в том числе для России и Белоруссии, «а также для всего континента и, вероятно, мира». Василий Небензя утверждает, что Киев неспособен «опомниться и перестать угрожать АЭС». Это якобы «поднимает крайне серьезную озабоченность в том, что его провокационные обвинения против Российской Федерации являются не чем иным, как дымовой завесой, чтобы скрыть приготовления для осуществления реальной аварии на ЗАЭС».

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В мае 2023-го глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. Она обострилась после того, как 6 июня разрушилась Каховская ГЭС. Москва и Киев возлагают вину за ЧП друга на друга. Украина проводит учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Лаура Кеффер