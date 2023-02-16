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Коммерсантъ FM
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Удаленный рецепт становится ближе

Частные клиники смогут назначать препараты в ходе телеконсультаций

Минэкономики предлагает разрешить частным клиникам выписывать пациентам рецепты на лекарства в ходе телемедицинских консультаций. Чтобы протестировать эту новую практику, ведомство планирует запустить трехлетний пилотный проект в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Проекту предстоит получить согласование от Минздрава, традиционно выступающего против применения ЭПР в медицине. Кроме того, проведение «пилота», по всей видимости, будет ограничено регионами с развитыми IT-сервисами для хождения электронных рецептов — пока это только Москва, Московская и Белгородская области.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Минэкономики предложило применить режим «регуляторных песочниц» (ЭПР) для развития телемедицины в РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Телемедицинские услуги в 2018 году вошли в программу госгарантий, которая определяет список медуслуг в рамках системы ОМС. Однако сейчас полноценный доступ к ним есть только у пациентов, которые принимают участие в отдельных пилотных проектах регионов и крупных профильных медучреждений. Спрос на телемедицину при этом растет, но ее развитие, как не раз заявляли коммерческие игроки этого рынка, сдерживают нормы отраслевого законодательства. В частности, сейчас в ходе телемедицинского приема врач может проконсультировать пациента, но не имеет права поставить ему диагноз — для этого необходим очный визит в клинику.

Минэкономики не раз выступало с предложениями отказаться от части требований к проведению телеконсультаций, однако эти инициативы обычно не получали поддержки в Минздраве — например, в начале прошлого года это министерство заблокировало предложение разрешить ставить диагнозы на удаленном приеме (см. “Ъ” от 14 января 2022 года).

Как следует из проекта постановления, сейчас Минэкономики предлагает провести в рамках ЭПР пилотный проект с участием 15 частных медицинских клиник (в их числе, например, отделения «Медси» в разных регионах страны). Врачи в этих клиниках смогут в ходе телемедицинской консультации выписывать пациентам рецепты, но только если удаленная консультация является повторной после очной. Также они получат возможность корректировать диагноз, опять же — если он уже был определен в ходе первичного очного приема. Предельное время между приемами не может превышать 30 дней, и они должны проходить на базе одной клиники.

Как сообщили «РИА Новости» в Минздраве, ведомство поддерживает применение телемедицинских технологий «при условии минимизации рисков как для пациента, так и для врача» и уже направило к проекту Минэкономики ряд замечаний. Отметим, что, даже если экономическое ведомство примет их, проект может не получить одобрения государственно-правового управления президента, которое ранее высказывалось против применения ЭПР в случаях, когда это может угрожать жизни и здоровью потребителей (подробнее см. “Ъ” от 22 июля 2022 года). Еще одним препятствием для реализации пилотного проекта может стать отсутствие необходимой IT-инфраструктуры — пока только три российских региона (Москва, Московская и Белгородская области) создали информационные системы, которые позволяют обеспечить хождение электронных рецептов на лекарства.

Анастасия Мануйлова

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