Депутаты вышли на кривые дороги

За шесть месяцев подрядчики строительства дорог в Воронеже выполнили лишь третью часть работ от годового плана. Общий объем заложенного на эти объекты финансирования составляет 9,5 млрд руб., из которых освоено около 2,7 млрд. Факторы, которые мешают строить объекты быстрее и эффективнее, пытались определить участники недавнего заседания постоянной комиссии Воронежской городской думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. Они рассматривали темпы реализации муниципальной программы развития транспортной системы и адресной инвестиционной программы на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель депутатской комиссии Андрей Соболев объяснил выбор повестки заседания тем, что дума «извлекла урок из прошлого года, когда в октябре—ноябре пришлось актуализировать графики строительства дорожных объектов». «Сейчас прошло уже полгода, а освоение финансирования составило только 27%»,— заявил он.

Руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов подтвердил, что в текущем году на реализацию запланированных мероприятий предусмотрено финансирование в объеме 9,5 млрд руб. В этой сумме трансферт из федерального бюджета — 258 млн руб., средства областного бюджета, куда включены и инфраструктурные кредиты,— чуть более 7,5 млрд руб., средства города — более 1,7 млрд руб. По состоянию на 27 июня исполнение программ достигло около 2,7 млрд руб., или чуть больше 27% от общегодового объема финансирования.

«В этом году у нас огромный объем стройки,— рассказал Олег Котов.— В рамках долгосрочных контрактов, срок окончания которых в 2023-м, идут строительство улицы в микрорайоне Боровое, реконструкция дороги по улице Урывского (окончание работ планируется в июле), строительство за счет инфраструктурного бюджетного кредита дороги по улице Шишкова до улицы Тимирязева (готовность объекта — более 60%), к строительству автодороги по улицам Остужева и Минская подрядчик приступил недавно, но готовность объекта — 80%».

Готовность Остужевской развязки чиновник оценил в «более 75%», завершить ее рассчитывают в текущем году. При этом актуальной проблемой дорожной отрасли Воронежа он назвал низкую пропускную способность улиц в связи с массовой застройкой города. Для снижения ее остроты местные власти готовы финансировать разработку проектно-сметной документации (ПСД) для возведения дорог и пешеходных переходов.

В этой связи депутат от КПРФ Константин Ашифин вспомнил о «многострадальной улице 60-й Армии» (в облцентре продолжаются споры вокруг строительства дублера Московского проспекта и вынужденной вырубки деревьев на ул. 60-й Армии для расширения дорожного полотна, установки освещения и светофоров). Олег Котов сообщил о выездном совещании, на котором изучалась возможность расширить улицу в противоположную сторону, ближе к жилым домам, «но окончательно вопрос еще не закрыт». Депутаты также посоветовали чиновникам внимательнее подходить к проектам застройки города, чтобы не получалось ситуаций, когда девелоперам «участки дают», утверждают «проектно-сметную документацию», а потом оказывается, что «коридора для строительства дороги нет».

Председатель городской контрольно-счетной палаты Елена Литвинчук обратила внимание на то, что «из программы практически исключено обустройство пешеходных переходов и тротуаров для маломобильных групп населения». «Финансирование этих мероприятий — всего чуть больше 2 млн руб.»,— уточнила она, предложив изыскать в текущем году средства и на ремонт «надземного перехода возле Центрального автовокзала».

Олег Котов уточнил, что с учетом потребностей маломобильных групп граждан предусмотрено выделение 84 млн руб. на обустройство и ремонт городских тротуаров. «Что касается надземного перехода у автовокзала, есть планы передачи его в концессию. Но, честно признаюсь, я почти не верю в возможность этого, хотя, конечно же, было бы неплохо, чтобы бюджет не тратил деньги на это. На 2024 год мы закладываем финансирование ремонта этого перехода»,— добавил он.

О ходе возведения социальных объектов в Воронеже в 2023 году депутатам доложил и. о. руководителя управления строительной политики администрации города Евгений Шишкин. По его словам, объем инвестиций в такие объекты из бюджетов всех уровней в этом году превышает 10,7 млрд руб. (федеральный — 1,7 млрд, областной — 7,3 млрд, муниципальный — 1,7 млрд руб.). Это вдвое больше, чем в 2022-м, и почти на 9 млрд руб. больше, чем в 2021-м. Ведется строительство 17 соцобъектов, в их числе — образовательный центр на Московском проспекте на 2860 мест стоимостью около 4,8 млрд руб., пять общеобразовательных школ, музей ВДВ, футбольное поле в микрорайоне Никольское, приют для животных, благоустройство Петровской набережной, ливневые стоки в микрорайоне Отрожка.

Евгений Шишкин констатировал, что зачастую приходится вносить изменения в проектно-сметную документацию в ходе строительства. Андрей Соболев обратил внимание на длительность административных процедур при внесении корректировок в ПСД соцобъектов, в результате чего и отодвигаются сроки выполнения работ.

Елена Литвинчук отметила, что сроки часто не выдерживаются и по объективным причинам, связанным с удорожанием и заменой стройматериалов, которые объясняются санкциями. Но «есть и субъективные факторы». Так, при строительстве пристройки к школе №77 за 230 млн руб. увеличение стоимости работ на десятки миллионов связано «с систематическим нарушением подрядчиком — белгородским "Стройинвестом" — графика». По ее словам, это вынудило мэрию расторгнуть с компанией подряд и заключить новый. Но при заключении нового были нарушены рекомендации Минстроя РФ: применены более высокие индексы и коэффициенты, что привело к удорожанию на 45 млн руб.

В заключение заседания депутаты поставили вопрос о целесообразности строительства такого количества школ с учетом сложившегося низкого уровня рождаемости. Это может привести к недоукомплектации учреждений образования. К тому же на федеральном уровне уже идет обсуждение ошибочности курса на односменный график обучения. Было решено еще раз изучить вопрос вместе с управлением образования мэрии.

Виктория Шевченко