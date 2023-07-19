Глава MI6 о подрыве Крымского моста: Британия помогает Украине защитить себя

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур не стал опровергать причастность Лондона к подрыву Крымского моста. Комментируя обвинения Москвы, он заявил, что его страна оказывает помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Мур

Фото: Matt Dunham / AP Ричард Мур

Фото: Matt Dunham / AP

«Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся»,— сказал господин Мур в британском посольстве в Праге (трансляцию вел Sky News).

Крымский мост вновь был подорван 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины. Киев не брал на себя ответственность за атаку, но признавал причастность к первому подрыву — в октябре 2022 года.

В день второго подрыва Крымского моста первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к произошедшему. По его мнению, на их причастность «слишком многое указывает». Британский МИД отрицал причастность Великобритании к подрыву.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев