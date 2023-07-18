Великобритания отвергла обвинения РФ в причастности к подрыву Крымского моста

Министерство иностранных дел Великобритании отрицает свою причастность к подрыву Крымского моста. Ведомство назвало обвинения РФ «необоснованной спекуляцией». «И мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями»,— отметило ведомство в комментарии для Reuters.

Обвинения прозвучали со стороны первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского на заседании Совета Безопасности ООН накануне, 17 июля. Он заявлял, что РФ еще предстоит разобраться в том, «в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы».

Крымский мост вновь был подорван накануне, 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Пострадала девочка, погибли ее родители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины. Киев не брал на себя ответственность за атаку.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев