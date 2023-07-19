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Коммерсантъ FM
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Подозреваемого в убийстве двух бойцов ЧВК «Вагнер» заключили под стражу на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу 25-летнего уроженца Киргизии Ярослава Шеховцова, подозреваемого в убийстве двух бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области, скоро ему будет предъявлено обвинение. СКР возбудил и расследует уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

6 июля в расположенном под Воронежем селе Оськино Хохольского района были найдены тела двух мужчин в военной форме и с огнестрельными ранениями. Рядом с ними следователи нашли оружие. Подозреваемого в преступлении удалось задержать на нынешней неделе. По предварительной информации, он мог убить сослуживцев за отказ участвовать в мятеже, устроенном основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» начали «марш справедливости» на Москву. На следующий день при посредничестве Александра Лукашенко их удалось убедить вернуться в полевые лагеря.

Сергей Толмачев, Воронеж

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