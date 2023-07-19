В ВТБ рассказали о мошенничестве с поддельными изображениями карт из Telegram-бота

Мошенники стали применять Telegram-бот для создания поддельных изображений банковских карт, рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Они взламывают аккаунты пользователей и отправляют их контактам просьбу перевести деньги на номер карты с изображения.

Мошенники показывают жертвам карты, которые якобы выпущены крупным банком, с прописанной фамилией и именем человека, от которого приходят сообщения. «Номер карты реален, но счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке — как правило, не таком крупном и заметном»,— объяснил господин Чугунов «Известиям».

В ВТБ считают, что такая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных денег, так как жертва сначала обращается по поводу преступления в банк, оформление которого было использовано на карте. Как отмечает господин Чугунов, единичные случаи подделки изображений карты были и раньше, но сейчас мошенники «автоматизировали процесс» с помощью Telegram-бота.

В 2022 году объем мошеннических операций без согласия клиентов банков достиг рекордного значения — 14,2 млрд руб. Основным направлением хищений остаются системы дистанционного банковского обслуживания физлиц.

Подробнее — в материале «Ъ» «На фишинговой прямой».

Леонид Уварчев