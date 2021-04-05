Основные способы мошенничества с картами в 2021 году

Какие способы кардинга наиболее популярны, что делать, если мошенники узнали данные вашей банковской карты, как обезопасить себя от хищения и каковы шансы вернуть средства — в материале “Ъ”.

Самые распространенные способы хищения средств с банковских карт (кардинга) основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания клиентов. По данным российского Центробанка, среди всех атак более 80% приходится на связанные с социальной инженерией. Наиболее популярен среди мошенников телефонный фишинг — так называют процесс выманивания персональных данных у банковских клиентов.

Как работают мошенники

Представляясь банковскими сотрудниками («службой безопасности» или «службой финансового мониторинга»), сообщают о подозрительной активности и предлагают продиктовать данные карты, чтобы банк принял меры по защите средств.

Убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты, сделать это можно онлайн либо сняв деньги в банкомате — в этом случае клиенту даже могут заказать до него такси.

Просят установить специальное программное обеспечение для «защиты средств», с помощью которого мошенники могут украсть данные карты и оформить предодобренный кредит, после чего вывести средства.

С начала пандемии мошенники активно эксплуатируют тему коронавируса, будь то «бесплатная» диагностика, медицинская помощь, пособия, компенсации, возврат средств за авиабилеты и другие предлоги, конечной целью которых является перевод денег.

Сообщают пожилым людям о положенных выплатах от имени сотрудников Пенсионного фонда, в этом случае узнать номер банковской карты и другие данные им нужно якобы для перечисления денег. В некоторых случаях злоумышленники предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Важно! Не стоит сообщать третьим лицам данные карты, в том числе четырехзначный PIN-код и трехзначный CVC-код, указанный на обороте. При звонках от мошенников могут отображаться реальные номера банковских телефонов. Они могут представляться также полицейскими или работниками бюро кредитных историй.

По статистике около четверти владельцев карт готовы раскрыть посторонним трехзначный код безопасности, а также срок действия карты и код из СМС-сообщения (3DSecure), которые сообщать нельзя.

По последним данным Центробанка, за первое полугодие 2020 года было заблокировано почти 10 тыс. телефонов мошенников — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Почтовый фишинг, соцсети и поддельные сайты

Рассылаемые мошенниками письма могут содержать ссылки на поддельные сайты, имитирующие странички интернет-магазинов с большими скидками, а также отелей, сервисов по продаже авиабилетов, страховых компаний, различных ведомств. Письма приходят также под видом квитанций об оплате коммунальных платежей или в виде официальных уведомлений от банков и других организаций.

Еще один популярный способ мошенничества связан с продажами на сайтах объявлений, где покупатель по поддельной ссылке вводит данные для оплаты несуществующего товара.

В соцсетях мошенники делают рассылки по списку друзей со взломанного аккаунта с просьбой перевести денег на карту. Подобную информацию всегда необходимо перепроверять по другим каналам связи.

Важно! Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных писем и загружать неизвестные программы. Остерегайтесь оплачивать покупки на подозрительных сайтах, не переводите деньги, если нет уверенности в получателе. Контролируйте все операции по счету и пользуйтесь антивирусными программами.

За первое полугодие 2020 года Центробанк заблокировал около 4,7 тыс. сайтов, созданных мошенниками. Из них более 500 страничек имитировали сайты банков.

Мошенничество с банкоматами

Краж с использованием специальных считывающих устройств (скиммеров) и накладок на пин-пады банкоматов становится все меньше из-за улучшения технической оснащенности банков. Им на смену приходит моделирование ситуаций с элементами социальной инженерии. В одном из сценариев мошенник (чаще пожилой) «забывает» карту в банкомате и затем просит извлечь ее человека, оказавшегося рядом. Получив карту обратно, злоумышленник вместе с сообщниками проверяет баланс по счету и утверждает, что деньги пропали, после чего требует их вернуть.

Важно! Не нужно извлекать из банкоматов чужие карты. В случае если карта уже извлечена и поступают угрозы, рекомендуется вызвать полицию.

БИН-атаки

Один из немногих действующих в 2021 году методов кардинга без выманивания данных у самого клиента. В этом случае мошенникам нужно выяснить первые шесть цифр номера карты (БИН — банковский идентификационный номер), и затем с помощью специальных программ попытаться сгенерировать оставшиеся цифры. В результат по карте проводятся онлайн-платежи, для совершения которых не требуется получение СМС-кода от банка. По данным исследования «Тинькофф», число БИН-атак в 2020 году выросло в три раза по сравнению с 2019-м.

Сколько денег украли мошенники

По данным Центробанка, за первое полугодие 2020 года мошенники провели около 360 тыс. несанкционированных операций, у клиентов было похищено около 4 млрд руб. В 2019 году мошенники совершили 577 тыс. операций на 5,7 млрд руб. ущерба.

По другим оценкам, масштаб проблемы серьезнее. К примеру, компания BrandMonitor оценивала сумму похищенных в 2020 году телефонными и онлайн-мошенниками средств россиян в 150 млрд руб.

Средний объем одного успешного хищения в 2020 году «Тинькофф» оценивает в 13,9 тыс. руб. — на 1,2 тыс. меньше, чем в 2019-м.