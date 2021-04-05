Основные способы мошенничества с картами в 2021 году

Какие способы кардинга наиболее популярны, что делать, если мошенники узнали данные вашей банковской карты, как обезопасить себя от хищения и каковы шансы вернуть средства — в материале “Ъ”.
Самые распространенные способы хищения средств с банковских карт (кардинга) основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания клиентов. По данным российского Центробанка, среди всех атак более 80% приходится на связанные с социальной инженерией. Наиболее популярен среди мошенников телефонный фишинг — так называют процесс выманивания персональных данных у банковских клиентов.
Как работают мошенники
Представляясь банковскими сотрудниками («службой безопасности» или «службой финансового мониторинга»), сообщают о подозрительной активности и предлагают продиктовать данные карты, чтобы банк принял меры по защите средств.
Убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты, сделать это можно онлайн либо сняв деньги в банкомате — в этом случае клиенту даже могут заказать до него такси.
Просят установить специальное программное обеспечение для «защиты средств», с помощью которого мошенники могут украсть данные карты и оформить предодобренный кредит, после чего вывести средства.
С начала пандемии мошенники активно эксплуатируют тему коронавируса, будь то «бесплатная» диагностика, медицинская помощь, пособия, компенсации, возврат средств за авиабилеты и другие предлоги, конечной целью которых является перевод денег.
Сообщают пожилым людям о положенных выплатах от имени сотрудников Пенсионного фонда, в этом случае узнать номер банковской карты и другие данные им нужно якобы для перечисления денег. В некоторых случаях злоумышленники предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.
Важно! Не стоит сообщать третьим лицам данные карты, в том числе четырехзначный PIN-код и трехзначный CVC-код, указанный на обороте. При звонках от мошенников могут отображаться реальные номера банковских телефонов. Они могут представляться также полицейскими или работниками бюро кредитных историй.
По статистике около четверти владельцев карт готовы раскрыть посторонним трехзначный код безопасности, а также срок действия карты и код из СМС-сообщения (3DSecure), которые сообщать нельзя.
По последним данным Центробанка, за первое полугодие 2020 года было заблокировано почти 10 тыс. телефонов мошенников — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.
Почтовый фишинг, соцсети и поддельные сайты
Рассылаемые мошенниками письма могут содержать ссылки на поддельные сайты, имитирующие странички интернет-магазинов с большими скидками, а также отелей, сервисов по продаже авиабилетов, страховых компаний, различных ведомств. Письма приходят также под видом квитанций об оплате коммунальных платежей или в виде официальных уведомлений от банков и других организаций.
Еще один популярный способ мошенничества связан с продажами на сайтах объявлений, где покупатель по поддельной ссылке вводит данные для оплаты несуществующего товара.
В соцсетях мошенники делают рассылки по списку друзей со взломанного аккаунта с просьбой перевести денег на карту. Подобную информацию всегда необходимо перепроверять по другим каналам связи.
Важно! Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных писем и загружать неизвестные программы. Остерегайтесь оплачивать покупки на подозрительных сайтах, не переводите деньги, если нет уверенности в получателе. Контролируйте все операции по счету и пользуйтесь антивирусными программами.
За первое полугодие 2020 года Центробанк заблокировал около 4,7 тыс. сайтов, созданных мошенниками. Из них более 500 страничек имитировали сайты банков.
Мошенничество с банкоматами
Краж с использованием специальных считывающих устройств (скиммеров) и накладок на пин-пады банкоматов становится все меньше из-за улучшения технической оснащенности банков. Им на смену приходит моделирование ситуаций с элементами социальной инженерии. В одном из сценариев мошенник (чаще пожилой) «забывает» карту в банкомате и затем просит извлечь ее человека, оказавшегося рядом. Получив карту обратно, злоумышленник вместе с сообщниками проверяет баланс по счету и утверждает, что деньги пропали, после чего требует их вернуть.
Важно! Не нужно извлекать из банкоматов чужие карты. В случае если карта уже извлечена и поступают угрозы, рекомендуется вызвать полицию.
БИН-атаки
Один из немногих действующих в 2021 году методов кардинга без выманивания данных у самого клиента. В этом случае мошенникам нужно выяснить первые шесть цифр номера карты (БИН — банковский идентификационный номер), и затем с помощью специальных программ попытаться сгенерировать оставшиеся цифры. В результат по карте проводятся онлайн-платежи, для совершения которых не требуется получение СМС-кода от банка. По данным исследования «Тинькофф», число БИН-атак в 2020 году выросло в три раза по сравнению с 2019-м.
Сколько денег украли мошенники
По данным Центробанка, за первое полугодие 2020 года мошенники провели около 360 тыс. несанкционированных операций, у клиентов было похищено около 4 млрд руб. В 2019 году мошенники совершили 577 тыс. операций на 5,7 млрд руб. ущерба.
По другим оценкам, масштаб проблемы серьезнее. К примеру, компания BrandMonitor оценивала сумму похищенных в 2020 году телефонными и онлайн-мошенниками средств россиян в 150 млрд руб.
Средний объем одного успешного хищения в 2020 году «Тинькофф» оценивает в 13,9 тыс. руб. — на 1,2 тыс. меньше, чем в 2019-м.
Сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян (млрд руб.)
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Источник: ЦБ РФ.
Что делать, если мошенники получили данные и сняли деньги с карты
1. Позвонить в банк, заблокировать карту, заявив о несанкционированном использовании средств
2. В офисе банка составить документ о несогласии с операцией
3. Подать заявление в полицию о краже денег с карты
Комментарий эксперта Дениса Калемберга, основателя и генерального директора компании SafeTech:
«Если реквизиты карты стали известны мошенникам, то в большинстве случаев они используют их для перевода на карты "дропов", выпущенные на поддельные или чужие паспорта. Обычно "дропы" снимают украденные средства в течение нескольких минут после перевода. Также для кражи нередко используются покупки техники в интернет-магазинах с последующей перепродажей.
Сделать покупку или перевод, зная только номер карты невозможно, но это не значит, что его можно сообщать кому угодно, ведь этот номер зачастую используется для восстановления доступа к мобильному банкингу. Для оплаты же запрашивается как минимум еще срок действия и имя владельца. Но в этом случае покупку можно будет оспорить и вернуть деньги, если не применялся код 3DSecure (обычно отправляется в SMS для подтверждения оплаты). Ответственность за принятие платежей без подтверждения лежит на интернет-магазине».
Можно ли вернуть похищенные средства
С 2014 года в России действует закон «О национальной платежной системе». Согласно ему, банк обязан вернуть похищенные деньги, но при соблюдении ряда условий со стороны клиента. В первую очередь клиент должен сообщить об операции не позднее суток с момента получения уведомления. По закону, банк должен вернуть деньги, если компрометация данных произошла не по вине клиента, то есть он соблюдал следующие условия:
не сообщал мошенникам данные карты;
не хранил пин-код вместе с картой / не записывал его на самой карте;
не позволял фотографировать свою карту и т. д.
Служебное расследование банка может длиться не более 30 дней, а если операция международная — 60 дней. В случае доказанных нарушений со стороны клиента банк вправе не возвращать деньги. По статистике Центробанка за первое полугодие 2020 года, клиентам возместили лишь 12% похищенных средств. За 2019-й год — 15%.
«Если мошенники похитят все данные карты, плюс узнают код 3DSecure, то вернуть деньги будет крайне проблематично. Правила платежных систем в этом случае возлагают ответственность на клиента. Если же платеж прошел без подтверждения кодом, то шансы определенно есть. Также в последнее время получили распространение сервисы страхования от кражи с банковской карты.
Чтобы до минимума снизить риск потерять деньги, лучше не говорить никому по телефону реквизиты карт и коды из SMS, не вводить данные карт на сайтах, которым не доверяете на 100%, не скачивать мобильные приложения из непроверенных источников и пользоваться антивирусом. Но лучше всего — никогда не держать на пластиковой карте сумму больше той, с которой не жалко расстаться»,— советует Денис Калемберг.Комментарии
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