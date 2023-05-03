41% россиян считает, что партнера легче найти в интернете, чем в реальной жизни

Один из самых популярных дейтинговых сервисов — Tinder — объявил о планах уйти с российского рынка до 30 июня. Между тем, как показал свежий опрос НАФИ, четыре из десяти россиян (41%) считают, что партнера легче найти в интернете, чем в реальной жизни. Мужчины дают такой ответ чаще, чем женщины (46% против 36%). Естественно, чаще всего ищет пару в сети молодежь (56% в возрастной группе до 24 лет).

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Число респондентов, которые склонны искать партнеров офлайн, пока преобладает, хоть и незначительно (45%). О верности такой тактики может свидетельствовать недавний опрос Superjob.ru, который показал, что больше шансов найти вторую половинку не в интернете, а на работе.