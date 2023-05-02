Tinder сворачивается

Один из самых популярных дейтинговых сервисов — Tinder — объявил о планах уйти с российского рынка. Технологическая компания Match Group, владеющая и управляющая площадкой, указала в отчете, что покинет страну до 30 июня. При этом еще в апреле прошлого года Tinder ограничил российских пользователей в доступе к платным услугам. Они, к примеру, дают возможность продвигать профиль или видеть, кому он понравился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Несмотря на эти препятствия, россияне продолжали активно регистрироваться на платформе. Так что намерения сервиса избавиться от бизнеса в стране могут значительно отразиться на рынке, отмечает независимый эксперт в области разработки дейтинговых приложений Ярослав Сергеев: «Tinder в мобильном сегменте был в тройке крупных проектов вместе с Badoo и Mamba. Они делили этот рынок поровну, и сервис был заметным игроком.

Другое дело, что Tinder никогда маркетингом в России крупно не занимался. Кроме того, в прошлом году он еще и перестал оказывать платные услуги россиянам. Поэтому активным коммерческим игроком, у которого есть продвижение, доходы, для которого значим рынок РФ, сервис давно уже не был.

Для пользователей эта новость, наверное, не очень хорошая. Проблемы дейтинговых продуктов — вопросы борьбы со спамом, мошенниками, проститутками и прочей нежелательной активностью в приложении. Чем лучше построены механизмы верификации, тем продукт более качественный.

Освободившиеся деньги, которые не нужно тратить на маркетинг, можно направить на технологии, в том числе верификации и антиспама.

С другой стороны, при отсутствии сильных конкурентов стимулов меньше. Поскольку инвестиционных денег в России нет и рынок дейтинга достаточно сложный для входа, будет здорово, если освободившуюся нишу займут не только старые игроки, но и какие-то новые».

В прошлом году работу в России ограничили и другие зарубежные сервисы знакомств. В частности, на такой шаг пошли Bumble и Badoo. На этом фоне, по данным “Ъ”, российские конкуренты в 2022-м смогли увеличить аудиторию. Mamba говорила о росте на 20%, Teamo — на 30%, а «VK Знакомства» — сразу на 73%.

Аудитория Tinder начнет переходить на отечественные аналоги и сейчас, правда, процесс будет медленным, полагает генеральный директор площадки Mamba Андрей Бронецкий: «С позиции пользователей ничего не изменится — они смогут строить социальные связи для знакомств, никакой трагедии не случится. Разумеется, позиции Tinder здесь были и остаются достаточны заметны.

У сервиса была своя лояльная аудитория. Мы оцениваем его долю на рынке в 20-25%. Какие-то пользователи перетекут к нам, другие — еще куда-то. Если говорить о длительности перетока, то он не будет мгновенным. Найти сразу 100-процентную альтернативу они не смогут. Думаю, переток и адаптация аудитории займут от года до полутора лет».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, полного ухода Tinder из страны ждать все же не стоит. Даже после того, как сервис перестал принимать оплату за услуги от россиян, они все равно могли покупать подписки и другие инструменты, например, с помощью иностранных карт. И у пользователей останутся варианты использования площадки, уверен гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Скорее всего, приложение сможет работать через VPN, учитывая, что это не видеоконтент.

Встает вопрос с оплатой, поскольку это основное направление монетизации дейтинговых ресурсов. Здесь практически все услуги платные, а в бесплатной версии почти ничего невозможно сделать. Не думаю, что приложение в ближайшее время будет пользоваться большим спросом. Но если человек хочет с кем-то познакомиться, то у него не должны возникнуть какие-то проблемы».

Несмотря на все ограничения, за прошлый год россияне скачали приложение Tinder больше 3 млн раз и потратили в сервисе свыше $13 млн, сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса SensorTower. Однако аудитория площадки в моменте все же сокращалась. Например, летом прошлого года количество пользователей иностранных дейтинговых платформ, включая Tinder, уменьшилось на 4 млн человек по сравнению с началом 2022-го, отмечали аналитики МТС.

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Иван Хорушевский