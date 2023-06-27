На пост председателя 19-го арбитражного апелляционного суда претендуют Александр Бумагин и Юрий Бутченко

3 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявления о рекомендациях кандидатами на пост главы 19-го арбитражного апелляционного суда (располагается в Воронеже) его действующего председателя Александр Бумагина и председателя судебного состава арбитражного суда Центрального округа Юрия Бутченко. Это следует из повестки ВККС.

60-летний Александр Бумагин возглавляет 19-й арбитражный апелляционный суд с 2017 года. Господин Бумагин с 1994 года работал судьей в Орловской области, а затем в течение 12 лет руководил арбитражным судом Орловской области. В 1989 году господин Бумагин окончил юрфак Воронежского госуниверситета. Он имеет репутацию непубличного человека.

Юрию Бутченко 44 года. С 2007 по 2011 годы работал помощником судьи в федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа. В мае 2011-го назначен судьей арбитражного суда Краснодарского края, с 2016 года – судья арбитражного суда Центрального округа, с 2018-го — председатель судебного состава арбитражного суда Центрального округа.

Мария Старикова

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