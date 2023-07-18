Главные новости к утру 18 июля

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме. Движение было приостановлено после подрыва накануне, 17 июля. О последствиях

Россия проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к подрыву Крымского моста. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. МИД Великобритании отверг обвинения.

Великобритания изучает подбитые Украиной российские танки, сообщил начальник штаба обороны британской армии Тони Радакин. Техника доставлена сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун возле Солсбери.

Экспорт дизтоплива из России в первом полугодии вырос на 11%, несмотря на эмбарго Евросоюза, выяснил «Ъ». Крупнейшим покупателем стала Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия, вырвавшаяся в июле на чистое второе место. Больше 20% экспорта приходится на Африку. Подробнее

Генпрокуратура опротестовала домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина, узнал «Ъ». Его обвиняют в получении особо крупной взятки. Подробнее

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры против распространения информации с дискриминацией по национальному признаку в СМИ и интернете. Он также поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи военной операции, а также активизировать работу с молодежью из новых регионов по «гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности».

Производители безалкогольных напитков планируют повысить цены в среднем на 10–20%. Причинами стали удорожание импортных ингредиентов и введение акцизов на сахар. О подорожании

Оператор экспресс-доставки СДЭК вышел из проекта сети постаматов, которую с 2020 года развивал вместе с Omnic. СДЭК продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой». О возможных причинах

17-летний россиянин Ярослав Демин возглавил рейтинг среди юниоров Международной теннисной федерации (ITF).

О предстоящих 18 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».