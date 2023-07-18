Путин поручил принять меры против распространения информации с дискриминацией по национальному признаку

Президент Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов. Среди прочего будут рассмотрены вопросы о создании в Москве музея народов России, и центра национального искусства и народной культуры. Генпрокуратура и Роскомнадзор должны принять меры против распространения в СМИ и интернете информации с дискриминацией по национальному признаку.

Какие поручения дал президент по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 19 мая (документ опубликован на сайте Кремля):

скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ до 2025 года, предусмотрев интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также определить целевые показатели для оценки эффективности работы в государственной национальной политике;

предусмотреть в программах развития новых регионов региональные сегменты государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

организовать стажировки государственных и муниципальных чиновников из новых регионов в «органах публичной власти РФ»;

поддержать социально ориентированные НКО в сфере реализации государственной национальной политики;

определить необходимость дополнительного финансирования общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»;

проверить эффективность информационной системы мониторинга по своевременному выявлению конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

предоставить предложения по созданию в Москве центра национального театрального искусства и народной культуры на базе Национального драматического театра России (Александринский театр);

скорректировать Единый перечень коренных малочисленных народов РФ с учетом переписи 2020 года;

представить предложения по созданию музея народов РФ в Москве с использованием в том числе музейных фондов Института этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, этнографических и историко-краеведческих музеев;

принять меры «по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку» в СМИ и интернете, дать предложения по «совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере».

Владимир Путин также поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи активизировать работу с молодежью Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по «гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности». Ведомства также должны провести в студенческой и школьной среде информационную работу для «разъяснения причин и задач специальной военной операции». Губернаторы должны принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников военной операции.

О заседании Совета по национальной политике в мае — в материале «Ъ» «Межнациональная панорама».

Леонид Уварчев