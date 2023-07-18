Главные анонсы 18 июля

18 июля завершается пребывание иконы «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя. Как ожидается, затем икона отправится на плановую реставрацию.

В Совете федерации состоится встреча сенаторов с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в формате «открытого диалога». Встречу проведет председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

Госдума соберется на пленарное заседание. На заседание приглашен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Планируется обсуждение доклада о реализации госполитики в сфере охраны здоровья.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В повестке вопрос о «положении на временно оккупированных территориях Украины».

В Йоханнесбурге состоится встреча ведущих политических партий стран БРИКС. Ожидается участие представителей более 50 партий и движений, в частности, партии «Единая Россия» и КПРФ.

В Саудовской Аравии пройдут визиты президентов Казахстана, Киргизии и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева. В программе — участие в саммите стран Центральной Азии и государств Персидского залива, двусторонние встречи.

Московский арбитражный суд № 9 рассмотрит жалобу компании Google на отказ в иске о недостоверности рыночных стоимостей товарных знаков «Google Play» и «G Pay», определенных в отчетах об оценке.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону проведет заседание по делу бизнесмена Александра Исюка, обвиняемого в заведомо ложном доносе на членов банды Цапков, на счету которой, по данным следователей, 19 убийств.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет прения сторон по делу украинского военного Антона Чередника, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление Александра Подсекина о признании банкротом бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина в связи с задолженностью в размере 54 млн руб.