Постпредство РФ при ООН заподозрило Британию в причастности к подрыву Крымского моста

Россия проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к причастности к подрыву Крымского моста, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По мнению Москвы, «многое на это указывает».

«Я не слышал каких-либо осуждений этого акта терроризма со стороны кого-либо из западных спонсоров киевского режима. И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы: слишком многое на это указывает»,— сказал господин Поляский на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Его речь опубликована на сайте российского постпредства.

Крымский мост вновь был подорван накануне, 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Пострадала девочка, погибли ее родители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины. Киев не брал на себя ответственность за атаку.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев