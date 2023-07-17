«Подходы нужно менять»

Прокуратура подала жалобу на домашний арест замминистра цифрового развития Максима Паршина. Он был задержан на прошлой неделе по подозрению в получении крупной взятки. Высокому чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем Минцифры объявило о ревизии ранее выданных грантов на IT-разработки. Их выдача приостановлена вплоть до 1 сентября. Это решение напрямую связывают с делом Паршина. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сама система распределения государственных средств устарела и требует пересмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На прошлой неделе, а именно 12 июля, по подозрению в коррупции был задержан заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Позже Басманный суд города Москвы отправит высокого чиновника под домашний арест. По версии весьма информированного депутата Государственной думы Александра Хинштейна, Паршина задержали в одном из столичных ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб.

По предварительным данным, речь идет о махинациях с распределением государственных грантов. История достаточно распространенная. Случаются у нас еще, к великому сожалению, подобные вещи, когда находятся желающие присвоить казенные средства или же выделить их так называемым своим, или за «долю малую» распределить тому, кому нужно. Впрочем, вину замминистра необходимо еще доказать.

История вызывает, конечно, некоторые вопросы: чтобы вот так, в ресторане, на глазах у удивленной публики и такое. Но, как говорят знающие люди, иногда такое случается. Заодно есть возможность сразу, что называется, отметить взаимовыгодную сделку. С Никитой Белых, кировским губернатором, случилось похожее недоразумение. Сейчас он отбывает срок в колонии Тверской области. Между тем если речь идет о крупном размере взятки, то это от 8 до 15 лет лишения свободы.

Но не будем отвлекаться. Произошедшее имело большой общественный резонанс — тоже достаточно распространенное явление. Многие наблюдатели начали искать подводные камни. Минцифры — ведомство не простое, и курирует оно важное перспективное направление и, главное, денежное.

Во главе стоит энергичный молодой министр. Активность иногда раздражает, и вот, как мы видим, пошли круги по воде.

До 1 сентября министерство приостанавливает выдачу грантов и начинает проверку, как ранее все это выдавалось. При выявлении нарушений действовать будут по всей строгости, вплоть до аннулирования заключенных соглашений.

Никогда не было и вот опять: порядок распределения казенных средств должен быть прозрачным, находиться под общественным контролем. Когда всего этого нет, появляется большое окно возможностей для коррупции. Даже можно рискнуть сказать, очень большое.

Но, тем не менее, этого самого порядка как не было, так и нет. И нужны ли в принципе гранты? Снижайте административные барьеры, давление на бизнес. Пусть он работает — без чиновника, контролеров и проверяющих сам себя регулирует.

Снова и снова приходится повторять все эти прописные истины. Вроде бы все так просто, но воз, как говорится, и ныне там. В итоге страдает одно из самых важных направлений. И так работать некому, а без финансирования тем более сложно будет достичь высоких показателей устойчивого развития. Подходы нужно менять. Иначе окончательно в прошлом застрянем.

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