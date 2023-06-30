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Коммерсантъ FM
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YouTube отрежет пользователей от просмотра видео c блокировщиком рекламы

Видеосервис YouTube будет закрывать доступ к сервису тем пользователям, которые используют блокировщики рекламы. Об этом представители сервиса заявили в интервью The Verge. Пользователи получат три предупреждения, после чего доступ к сервису им будет закрыт.

В компании отмечают, что другие интернет-ресурсы также умеют распознавать блокировщики рекламы и просят пользователей отключать их. Новая функция пока тестируется в качестве «небольшого глобального эксперимента», со слов представителя YouTube. Пользователям сервиса с блокировщиками рекламы предложат перейти на YouTube Premium, также они смогут пожаловаться, если их случайно отключили от просмотра видео.

YouTube продолжает тестировать новые форматы рекламы, включая непропускаемые рекламные паузы в течение ролика, а также полуминутные рекламные ролики в видео для смарт-телевизоров. Впервые о намерении YouTube запрещать просмотр видео с блокировщиками рекламы стало известно в мае 2023 года. В России из-за санкций отсутствует реклама в видео на YouTube.

Евгений Федуненко

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