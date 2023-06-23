YouTube тестирует автоматическое дублирование видео с помощью ИИ

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, с помощью которой можно будет дублировать видео на разные языки. Функция пока доступна только ограниченному числу авторов, полноценный запуск планируется на 2024 год.

Искусственный интеллект (ИИ) от Aloud транскрибирует видео и предложит расшифровку, которую автор потом сможет отредактировать. После этого ИИ осуществит перевод и запишет дублированную дорожку. Изначально будет доступна поддержка перевода с английского на испанский и португальский, но в будущем планируется расширить число поддерживаемых языков. Кроме этого, в компании хотят в дальнейшем сделать синхронизацию голосовых дорожек с артикуляцией в кадре, а также добавить более яркую эмоциональную окраску голосам.

В сентябре 2021 года «Яндекс.Браузер» запустил функцию закадрового перевода видео: перевести можно только с английского языка, доступны мужской и женский голоса. В августе 2022-го «Яндекс.Браузер» научился накладывать закадровый перевод на прямые трансляции.

Евгений Федуненко