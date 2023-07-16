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Коммерсантъ FM
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Россияне ищут лекарство от стресса

Почему растут розничные продажи антидепрессантов

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты — розничные продажи за первые пять месяцев в денежном выражении составили почти 4,5 млрд руб. Год к году спрос вырос на 2%, пишут «Ведомости» со ссылкой на маркетинговое агентство DSM Group. Участники рынка также подтверждают эту тенденцию, например, в «Еаптеке» продажи антидепрессантов за тот же период увеличились почти на треть.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В основном россияне покупают отечественные препараты — они в разы дешевле импортных, отметил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Если повышение цены и было, то в пределах 5%. Лекарства поставляются только напрямую. Случались определенные перебои в прошлом году, но, думаю, сейчас, если и сталкиваются потребители с такими прецедентами, то минимально. По крайней мере, я не слышал, чтобы были какие-то серьезные проблемы именно в отношении антидепрессантов.

Большинство сложностей в прошлом году удалось преодолеть, и сейчас поставки выглядят более или менее стабильно. Это касается и антидепрессантов, и других категорий товаров.

Но другое дело, что на волне возможных переживаний достаточно серьезно увеличился спрос на данную группу препаратов, и просто в какие-то моменты времени их не хватало.

Плюс, в прошлом году были проблемы с "Золофтом" из-за каких-то технических нюансов у компаний-производителей. В общем-то, в связи с этим возникли определенные сложности с доступом к лекарству.

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Вместе с тем в прошлом году, если считать в денежном выражении, лидировали российские производители — 23,2%. В 2023-м за первые пять месяцев их доля немножко подросла, до 24,3%. Второе место у Дании: в 2022 году — 19,4%, в текущем — 15,9%. На третьем месте Словения: в 2022-м — 9,8%, в текущем — 10,7%.

В среднем за прошлый год российские препараты за упаковку стоили 243 руб., иностранные — 830 руб., то есть разница в 3,5 раза».

С начала года россияне стали в полтора раза чаще обращаться к психологам, свидетельствует исследование «Страхового дома ВСК». В топ-3 самых распространенных проблем, с которыми приходят к специалистам, вошли отношения в паре, тяжелое эмоциональное состояние и тревога. Депрессия оказалась только на шестом месте. С этой проблемой к психологам обращались чуть более 4,5% респондентов.

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе резкого роста числа обращений к психологам и психиатрам за последний год не заметил. По его словам, зачастую лечение пациентов проходит без назначения антидепрессантов:

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«Если говорить о динамике числа обращений к психиатрам и психотерапевтам, о назначении психотропных препаратов, антидепрессантов, то какого-то значимого прироста за последний год мы не видим. Но если взять последние года три, то он, безусловно, есть. Это не всплеск, но увеличение на 20-30% обращаемости к специалистам этого профиля пациентов с депрессией, с тревожными расстройствами мы наблюдаем.

Соответственно, все чаще врачи назначают эти препараты. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев удается обойтись немедикаментозными способами лечения.

У психотерапевтов и психиатров есть достаточный арсенал таких средств. Это и гипнотерапия, и психотерапия, и другие возможные методики».

Как отмечают в DSM Group, рост спроса на антидепрессанты может быть связан в том числе с изменениям методик лечения. По их данным, врачи стали чаще назначать пациентам препараты независимо от тяжести заболевания.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

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