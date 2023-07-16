В кассово-инкассаторские центры Сбербанка поступили банкноты в 5 и 10 рублей

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили банкноты 5 и 10 руб., но пока в небольшом объеме, сообщили «Ъ» в кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкноты номиналом 5 и 10 рублей

Фото: Пресс-служба Банка России Банкноты номиналом 5 и 10 рублей

Фото: Пресс-служба Банка России

«В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена»,— сообщили в Сбербанке.

Ранее сегодня, 16 июля, Telegram-канал «Mash» сообщил, что кассово-инкассаторские центры в столичном регионе уже начали предоставлять новые купюры вместо монет, а работающие на рынке компании разослали сотрудникам памятки, как проверять новые бумаги на подлинность.

Банк России вернул в обращение купюры 5 и 10 руб. в марте. Зампред ЦБ Сергей Белов сообщал, что в некоторые регионы свежие банкноты завезли еще в конце 2022 года. Решение вернуться к купюрам вместо монет приняли из-за роста цен на металл для чеканки. Пятирублевую банкноту не печатали с 1997 года.

Мария Федотова