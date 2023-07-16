Развожаев: средствами РЭБ подавлен беспилотник, пытавшийся атаковать Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Черным морем средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российскими военными был подавлен беспилотник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 16 июля Севастополь пытались атаковать семь беспилотников и два катера, атака была успешно отражена российскими средствами РЭБ и системами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Из-за попытки атаки города в Севастопольской бухте временно прекращали движение катеров и паромов. Позднее власти сообщили о восстановлении движения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов