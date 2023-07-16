Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе восстановили движение паромов и катеров через бухту после атаки БПЛА

Власти Севастополя сообщили, что движение паромов и катеров в Севастопольской бухте возобновлено. Ранее движение было прекращено из-за попытки атаки беспилотников на город.

«Работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновляется»,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города Севастополя. В ведомстве уточнили, что в настоящее время движение катеров и паромов проходит четко по расписанию.

О приостановке движения транспорта в Севастопольской бухте местные власти сообщили в 06:33 мск.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 16 июля системы ПВО и Черноморский флот РФ отбили попытку атаки на город девяти беспилотников. В частности, два надводных беспилотника были сбиты на внешнем рейде, один сбили над морем силы ПВО, еще один — в районе мыса Манганари. Кроме того, пять БПЛА были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...