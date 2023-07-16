В Севастополе восстановили движение паромов и катеров через бухту после атаки БПЛА

Власти Севастополя сообщили, что движение паромов и катеров в Севастопольской бухте возобновлено. Ранее движение было прекращено из-за попытки атаки беспилотников на город.

«Работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновляется»,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города Севастополя. В ведомстве уточнили, что в настоящее время движение катеров и паромов проходит четко по расписанию.

О приостановке движения транспорта в Севастопольской бухте местные власти сообщили в 06:33 мск.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 16 июля системы ПВО и Черноморский флот РФ отбили попытку атаки на город девяти беспилотников. В частности, два надводных беспилотника были сбиты на внешнем рейде, один сбили над морем силы ПВО, еще один — в районе мыса Манганари. Кроме того, пять БПЛА были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.

Александр Кислов