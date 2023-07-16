Минобороны: Севастополь попытались атаковать семь БПЛА и два катера

Министерство обороны России прокомментировало ночную атаку беспилотников на Севастополь. Ведомство назвало произошедшее «террористической атакой киевского режима», которую удалось пресечь благодаря работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как утверждает военное ведомство, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря, еще пять бесплиотников — подавлены с помощью РЭБ. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о девяти сбитых БПЛА.

Кроме того, как сообщает Минобороны, в северной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера вооруженных сил Украины. Пострадавших и разрушений нет.

Михаил Развожаев минувшей ночью сообщал, что силы ПВО, флот и подразделения РЭБ отразили атаку украинских БПЛА в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Он говорил, что один беспилотник был сбит над морем, еще пять подавлены, два надводных уничтожены на внешнем рейде. Спустя время он сообщил, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари в Севастополе.

В Севастопольской бухте прекращали движение катеров и паромов. Позднее сообщили о восстановлении движения.

Лусине Баласян