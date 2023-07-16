Главные новости к утру 16 июля

Системы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку девяти беспилотников на Севастополь. Один беспилотник сбили, пять — подавили силами РЭБ. Еще два надводных беспилотника были уничтожены во время рейда. Ближе к утру сбили еще один беспилотник в районе мыса Манганари. Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям нет необходимости устраивать покушение на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По его словам, они «абсолютно ни на что не влияют».

Ранее в МИД России назвали покушение, о котором сообщила ФСБ России 15 июля, «очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом».

Глава Дагестана Сергей Меликов вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым раскритиковал действия сотрудников силовых структур, которые провели рейд в молельном доме в подмосковных Котельниках. По мнению главы Дагестана, такие действия «могут бросить тень» на всю структуру. Он выразил надежду, что в ситуации разберутся, «а действиям конкретных силовиков дадут оценку».

Пресс-служба МИД Азербайджана выпустила заявление, в котором позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии. В заявлении МИД России от 15 июля говорится, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию» и что в регионе углубляется гуманитарный кризис.

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белорусии, заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По его словам, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии, Польша и дальше будет отслеживать их число.

Правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к крупному Индо-Тихоокеанскому блоку — Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Как отмечает Sky News, это крупнейшая со времен Brexit торговая сделка.

Владелец Twitter бизнесмен Илон Маск сообщил, что соцсеть по-прежнему является убыточной из-за 50-процентного падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Ведущие рекламодатели перестали сотрудничать с Twitter из-за опасений изменений, которые может привнести новый владелец.

Больше 150 тыс. человек в 28 раз вышли на протест против судебной реформы в Тель-Авиве.

Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально представил Лионеля Месси. Его контракт рассчитан до 2025 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

Министр иностранных дел Афганистана из правительства «Талибана» (признана в РФ террористической и запрещена) Амир Хан Моттаки встретился в Кабуле с послом России Дмитрием Жирновым. Он попросил российского посла упростить выдачу виз афганским бизнесменам и гражданам.